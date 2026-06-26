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केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले-सत्ता बचाने को देश पर थोपा था आपातकाल, नई पीढ़ी को जानने का पूरा हक

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों से विद्यार्थियों को अवगत कराना आवश्यक है, ताकि वे लोकतंत्र के महत्व को समझ सकें और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से सीख ले सकें. केवल घटनाओं का उल्लेख ही नहीं, बल्कि उनके कारण और परिणाम भी विद्यार्थियों तक पहुंचने चाहिए. उन्होंने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में भावना मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से करियर काउंसलिंग कार्यक्रम में भाग लिया. विद्यार्थियों को करियर के विभिन्न विकल्पों और मार्गदर्शन से जुड़ी जानकारी दी गई.

बीकानेर: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एनसीईआरटी की नौवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक में 1975-77 के आपातकाल पर अध्याय शामिल किए जाने का स्वागत किया. बीकानेर आए मेघवाल ने शुक्रवार को कहा, देश की नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि किन परिस्थितियों में आपातकाल लगाया गया. उसके पीछे क्या कारण थे और उस दौर में लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा नागरिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा.

कांग्रेस को जवाब देना चाहिए: मंत्री मेघवाल ने कहा, संविधान में आपातकाल का प्रावधान है, लेकिन इस्तेमाल किन परिस्थितियों में हुआ, यह भी देश को जानना चाहिए. नई पीढ़ी को बताया चाहिए कि तब क्या परिस्थितियां थीं और क्यों आपातकाल लगाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि तब केवल सत्ता बचाने के लिए देश को आपातकाल की स्थिति में धकेल दिया गया. मेघवाल ने कहा कि जो लोग संविधान की प्रति हाथ में लेकर घूमते हैं और संविधान को बचाने की बात करते हैं, उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि आपातकाल क्यों लगा. इसका जवाब भी कांग्रेस को देश की जनता को देना चाहिए.

अलग अध्याय जोड़ा: एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक "Understanding Society: India and Beyond" में आपातकाल पर अलग अध्याय जोड़ा है. इसमें 1975 से 1977 के बीच लागू आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया है. पुस्तक में उल्लेख है कि तब कई मौलिक अधिकार निलंबित किए गए. प्रेस पर सेंसरशिप लागू थी और विपक्ष के अनेक नेताओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया. पुस्तक में 1970 के दशक की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शासन के खिलाफ जन असंतोष और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले आंदोलन का भी उल्लेख है.

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