केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने लोहता का किया दौरा; 274 करोड़ से बनेगा एसटीपी, 13 नाले होंगे टैप

वाराणसी : केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने गुरुवार को लोहता के ग्राम बेदौली का दौरा किया. केंद्रीय मंत्री ने अन्य प्रोजेक्ट का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने परियोजना की तकनीकी बारीकियों और निर्माण कार्य की वर्तमान प्रगति की विस्तृत समीक्षा की.

बता दें कि केंद्र व राज्य गंगा-वरुणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिये लोहता में 274.31 करोड़ रुपये की लागत से 60 एमएलडी (मिलियन लीटर पर डे) की क्षमता की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनेगा. इसके निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है. एसटीपी बनने के साथ वरुणा में गिरने वाले 13 नाले को भी टैप किया जाएगा. नाले टैप होने से मलजल सीधे वरुणा नदी नहीं जाएगा.

वरुणा गंगा की प्रमुख सहायक नदी है. वरुणा आदिकेशव घाट पर आकर गंगा नदी में मिलती है, ऐसे में एसटीपी बनने से गंगा व वरुणा दोनों नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने में कारगर साबित होने की संभावना है. गुरुवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने लोहता के ग्राम बेदौली का दौरा किया, जहां लोहता क्षेत्र से दुर्गा नाला के माध्यम से वरुणा नदी में गिर रहे अशोधित सीवेज को रोकने के लिए 60 एमएलडी क्षमता के नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को मंजूरी दी गई है.

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस प्लांट का निर्माण कार्य पूरी तीव्रता और समन्वय के साथ सुनिश्चित किया जाए, ताकि वरुणा और गंगा के प्रदूषण नियंत्रण का लक्ष्य समय पर हासिल हो सके.