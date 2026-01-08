ETV Bharat / state

अमित शाह का राजस्थान दौरा: जयपुर-जोधपुर में रहेंगे दो दिन, जारी हुआ कार्यक्रम

जयपुर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन महीने में दूसरी बार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं. उनका 9 जनवरी को जोधपुर और 10 जनवरी को जयपुर आने का कार्यक्रम है. इस दौरान शाह राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हाल ही में चयनित 10 हजार पुलिस कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे. इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की तैयारियां हो गई हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अमित शाह का दौरा पूरी तरह सरकारी है और इस दौरान कोई संगठनात्मक बैठक नहीं होगी.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह दो दिन के सरकारी दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं. इस दौरान किसी तरह की कोई संगठनात्मक बैठक नहीं होगी. वे 9 जनवरी को दिल्ली से सीधे जोधपुर पहुंचेंगे. अगले दिन 10 जनवरी को वे जोधपुर से जयपुर आएंगे. इस दौरान चयनित 10 हजार कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे.

पुलिस सुधार पर कह सकते हैं अपनी बात: अमित शाह का यह दौरा केवल नियुक्ति पत्र वितरण तक सीमित नहीं माना जा रहा है. इसे पुलिस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढम सहित राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे. इसके अलावा मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी समारोह में शामिल होंगे. माना जा रहा है कि इस अवसर पर शाह प्रदेश में कानून-व्यवस्था, पुलिस सुधार और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी अपने विचार रख सकते हैं.

