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अमित शाह 7 अक्टूबर को आएंगे गुरुग्राम, सेवा ज्योति यात्रा का करेंगे स्वागत, हरियाणा BJP की तैयारियां शुरू

अमित शाह 7 अक्टूबर को आएंगे गुरुग्राम ( PTI )

गुरूग्राम : केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को हरियाणा के गुरुग्राम आएंगे और गुरुग्राम में सेवा ज्योति यात्रा में शिरकत करेंगे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ.अर्चना गुप्ता ने गुरूकमल में गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया है. केन्द्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत, संगठन महामंत्री पवन राणा, केन्द्रीय संसदीय बोर्ड सदस्या सुधा यादव भी इस दौरान मौजूद रही. पहले अमित शाह कुरुक्षेत्र आने वाले थे, अब गुरुग्राम आ रहे हैं.