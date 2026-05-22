बीकानेर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीमा चौकी सांचू में जवानों से करेंगे संवाद
गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ की सांचू चौकी पर जाएंगे. वे अगले दिन महिला बैरकों के ई-उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे.
Published : May 22, 2026 at 1:46 PM IST
बीकानेर: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 25 मई से दो दिवसीय बीकानेर दौरे पर रहेंगे. इस प्रवास के दौरान वे सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा सीमा क्षेत्र की गतिविधियों की जानकारी लेंगे. गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन, पुलिस और BSF की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं. जिला प्रशासन ने अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन शहर भाजपा ने गृह मंत्री का कार्यक्रम जारी कर दिया है. शहर भाजपा के जिला मीडिया संयोजक कमल गहलोत ने बताया कि पार्टी की ओर से गृह मंत्री का बीकानेर प्रवास कार्यक्रम जारी किया गया है.
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह 25 मई को रात्रि 10:20 बजे विशेष विमान से बीकानेर पहुंचेंगे. इसके बाद वे रात्रि 10:45 बजे BSF सेक्टर मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां उनका रात्रि विश्राम रहेगा. गृह मंत्री के आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट से लेकर BSF मुख्यालय तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं.
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26 मई को सीमा चौकी सांचू का दौरा: अगले दिन 26 मई सोमवार को सुबह 10:20 बजे गृह मंत्री BSF सेक्टर मुख्यालय से हेलीकॉप्टर द्वारा सीमा चौकी सांचू के लिए रवाना होंगे. वहां 11:10 से 11:40 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में वे पौधरोपण करेंगे तथा सैनिक सम्मेलन में शामिल होकर सीमा पर तैनात जवानों से संवाद करेंगे. बताया जा रहा है कि इस दौरान गृह मंत्री जवानों का उत्साहवर्धन करेंगे और सीमा सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे.
महिला बैरकों का करेंगे ई-उद्घाटन: दोपहर 12:40 बजे अमित शाह महिला बैरकों के ई-उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे. BSF में महिला जवानों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नई बैरकों से महिला कर्मियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है. इसके बाद दोपहर 2:00 से 4:00 बजे तक बैठक के लिए समय आरक्षित है. माना जा रहा है कि इस दौरान वे BSF और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे. इसके अलावा शाम 4:00 से 6:00 बजे तक अन्य कार्यक्रमों के लिए समय आरक्षित है. केंद्रीय गृह मंत्री 26 मई शाम 6:25 बजे बीकानेर एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा दिल्ली के लिए रवाना होंगे.