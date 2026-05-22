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बीकानेर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीमा चौकी सांचू में जवानों से करेंगे संवाद

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 25 मई से दो दिवसीय बीकानेर दौरे पर रहेंगे. इस प्रवास के दौरान वे सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा सीमा क्षेत्र की गतिविधियों की जानकारी लेंगे. गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन, पुलिस और BSF की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं. जिला प्रशासन ने अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन शहर भाजपा ने गृह मंत्री का कार्यक्रम जारी कर दिया है. शहर भाजपा के जिला मीडिया संयोजक कमल गहलोत ने बताया कि पार्टी की ओर से गृह मंत्री का बीकानेर प्रवास कार्यक्रम जारी किया गया है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह 25 मई को रात्रि 10:20 बजे विशेष विमान से बीकानेर पहुंचेंगे. इसके बाद वे रात्रि 10:45 बजे BSF सेक्टर मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां उनका रात्रि विश्राम रहेगा. गृह मंत्री के आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट से लेकर BSF मुख्यालय तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. पढ़ें: जैसलमेर: बीएसएफ डीजी का बॉर्डर दौरा, अग्रिम चौकियों का किया निरीक्षण, जवानों से की मुलाकात