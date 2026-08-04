अमित शाह 16 को अलवर में, देंगे जिले को बड़े गिफ्ट, करेंगे सभा
गृह मंत्री अमित शाह पहली बार अलवर शहर में करेंगे सभा. सभा सरस डेयरी मैदान में होगी.
Published : August 4, 2026 at 4:17 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 4:37 PM IST
अलवर: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को अलवर आएंगे. वे यहां राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन एवं सरस डेयरी में 250 करोड़ की लागत से नए प्लांट का शिलान्यास करेंगे. गृह मंत्री सरस डेयरी के मैदान पर सभा को संबोधित करेंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे. शाह के दौरे को लेकर मंगलवार को प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बेठक ली. इधर, शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा संगठन भी तैयारियों में जुट गया.
वन मंत्री संजय शर्मा ने अलवर के सरस डेयरी परिसर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. उन्होंने अधिकारियों को सभा स्थल पर मंच व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, पेयजल, बिजली, चिकित्सा सुविधाएं, साफ-सफाई और आमजन की आवाजाही सहित अन्य व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए. बैठक में सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, भाजपा जिलाध्यक्ष अलवर दक्षिण जिला अशोक गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष अलवर उत्तर जिला महासिंह चौधरी समेत पार्टी पदाधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. कलेक्टर व अन्य अधिकारियों ने सरस डेयरी स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया.
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केंद्रीय मंत्री शाह अलवर शहर में पहली बार आ रहे हैं. वे लोकसभा चुनाव में अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सभा करने आए थे, लेकिन अलवर शहर में पहली सभा होगी. भाजपा संगठन सभा में बड़ी संख्या में लोगों को लाने की योजना बना रहा है. पुलिस व प्रशासन भी यातायात प्रबंधन, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण की विशेष कार्ययोजना तैयार कर रहा है. प्रदेश में जल्द निकाय व पंचायत चुनाव के मद्देनजर शाह के दौरे को अहम माना जा रहा है.
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