युवाओं को रोजगार का तोहफा: अमित शाह के हाथों मिलेगी 10 जनवरी को मिलेगी राजस्थान पुलिस में नियुक्ति

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जनवरी को राजस्थान पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 5, 2026 at 3:04 PM IST

जयपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नए साल की शुरुआत में राजस्थान के दौरे पर हैं. अमित शाह 10 जनवरी को जयपुर में एक राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित बड़ी संख्या में कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. यह अवसर इसलिए भी खास माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार किसी केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों से राजस्थान में सीधे पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे.

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बताया कि इस राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित कांस्टेबल भाग लेंगे. राज्य सरकार और पुलिस विभाग की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. समारोह स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, यातायात व्यवस्था, पार्किंग आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

नियुक्ति पत्र वितरण तक सीमित नहीं: इस समारोह में राज्य सरकार के मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. अमित शाह का यह दौरा केवल नियुक्ति पत्र वितरण तक सीमित नहीं माना जा रहा है. इसे पुलिस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, कानून-व्यवस्था को मजबूती और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है.

नए साल में शाह का पहला दौरा: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह साल 2026 का पहला राजस्थान दौरा है. इससे पहले, 13 अक्टूबर 2025 को अपने एक दिवसीय दौरे में उन्होंने जयपुर में नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था तथा राज्य में 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया था.

