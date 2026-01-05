ETV Bharat / state

युवाओं को रोजगार का तोहफा: अमित शाह के हाथों मिलेगी 10 जनवरी को मिलेगी राजस्थान पुलिस में नियुक्ति

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( ETV Bharat Jaipur )