हरियाणा आएंगे अमित शाह, करनाल में 5 नवंबर को 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में होंगे शामिल
हरियाणा के करनाल में 5 नवंबर को लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा होगी जिसके लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आएंगे.
Published : October 25, 2026 at 7:21 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 7:32 PM IST
करनाल: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 5 नवंबर को हरियाणा के करनाल आएंगे. वे 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में शिरकत करेंगे. हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी है.
5 नवंबर को हरियाणा आएंगे अमित शाह : भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता करनाल में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए पहुंची जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आगामी 5 नवंबर को देश के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करनाल पहुंचेंगे. इस दौरान वे करनाल के सेक्टर-12 से आयोजित होने वाली 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में मुख्य रूप से शामिल होंगे.
कांग्रेस की 1 नवंबर की रैली पर कड़ा प्रहार : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस पार्टी की रैली पर कड़ा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र है, जहां सरकार के किसी फैसले या नीति से असहमत होने पर किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने और देश में अराजकता फैलाने का कोई अधिकार नहीं है. अर्चना गुप्ता ने कहा, यदि आपको रैली करनी है तो आप कीजिए, लेकिन वह सत्य पर आधारित होनी चाहिए.
1975 के आपातकाल और इंदिरा गांधी पर साधा निशाना : कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ऐतिहासिक संदर्भ दिया और 1975 के आपातकाल का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया और गलत तरीके से वोट हासिल कर सांसद बनी थीं. उन्होंने आगे कहा कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया और सत्ता छोड़ने की बात सामने आई, तब अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को तानाशाही और आपातकाल (इमरजेंसी) की आग में धकेलने का काम किया गया था.
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