ETV Bharat / state

हरियाणा आएंगे अमित शाह, करनाल में 5 नवंबर को 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में होंगे शामिल

हरियाणा आएंगे अमित शाह ( ANI )

​करनाल: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 5 नवंबर को हरियाणा के करनाल आएंगे. वे 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में शिरकत करेंगे. हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी है.

5 नवंबर को हरियाणा आएंगे अमित शाह : भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता करनाल में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए पहुंची जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आगामी 5 नवंबर को देश के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करनाल पहुंचेंगे. इस दौरान वे करनाल के सेक्टर-12 से आयोजित होने वाली 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में मुख्य रूप से शामिल होंगे.