केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह ने बांके बिहारी मंदिर में किए दर्शन
गोवर्धन गिरिराज महाराज दानघाटी मंदिर में भी की पूजा-अर्चना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 8:32 PM IST
मथुरा: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह रविवार को मथुरा धार्मिक यात्रा पर पहुंचीं. वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर और गोवर्धन गिरिराज महाराज दानघाटी मंदिर में उन्होंने पूजा-अर्चना की. इस दौरान मंदिर के सेवायत ने परसादी दुपट्टा भेंट किया. वीवीआईपी यह कार्यक्रम गोपनीय रखा गया था.
रविवार को गृहमंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह धार्मिक यात्रा पर वृंदावन और गोवर्धन मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचीं. पहले गोवर्धन के दान घाटी मुखारविंद मंदिर में पूजा अर्चना कराई गई. उसके बाद पर्वत पर दूध भी चढ़ाया गया. मंदिर के पुजारी ने विधि-विधान से पूजा कराने के बाद सोनल शाह को ठाकुर जी का साफा प्रसाद दुपट्टा भेंट किया. साथ ही आशीर्वाद भी दिया. उसके बाद उनका काफिला वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए रवाना हुआ. मंदिर में विधि-विधान से यहां भी पूजा कराई गई.
हरियाली तीज का पर्व और रविवार होने के कारण मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है.वृंदावन श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की दूर-दूर तक लाइन लगी रही. जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. रविवार को तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बिहारी जी के दर्शन किए हैं, जबकि यही सिलसिला देर रात तक जारी रहा.
एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया वीकेंड होने के कारण दूरदराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर राधा रमन और राधा दामोदर मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं. वृंदावन में यातायात की व्यवस्था को लेकर भी अस्थाई पार्किंग बनाई गई है. यातायात पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं ताकि जाम की समस्या पैदा न हो.
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