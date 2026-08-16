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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह ने बांके बिहारी मंदिर में किए दर्शन

केंद्रीय गृमंत्री की पत्नी बांके बिहारी मंदिर में. ( Photo Credit; ETV Bharat )