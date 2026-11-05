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2027 चुनाव से पहले देहरादून में कल अमित शाह की बड़ी रैली, भाजपा 'ऐतिहासिक' बनाने में जुटी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने अमित शाह के उत्तराखंड आगमन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि, देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाली जनसभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे. गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों में कार्यक्रम को लेकर उत्साह है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक, 6 नवंबर से राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं. पहले ही कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री का उत्तराखंड दौरा प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. पार्टी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए प्रदेशभर से कार्यकर्ताओं को जुटाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अमित शाह का मार्गदर्शन प्रदेश के विकास और संगठन दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा.

भाजपा का उत्तराखंड से विशेष जुड़ाव रहा है. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उत्तराखंड अलग राज्य बना और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में विकास के कई काम हो रहे हैं. केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास की नई संभावनाएं तैयार हुई हैं. ऐसे में अमित शाह का यह दौरा भी प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा.

-महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा-

लैंड फ्रॉड मामले में भट्ट का बयान: वहीं, कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार पर लगाए जा रहे लैंड फ्रॉड और सरकारी जमीनों से जुड़े आरोपों पर भी महेंद्र भट्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि, सरकारी जमीनों पर कब्जे और जमीनों की बंदरबांट के मामले में कांग्रेस का अपना पुराना इतिहास रहा है. भट्ट ने आरोप लगाया कि, कांग्रेस शासनकाल में सरकारी संपत्तियों का जिस तरह इस्तेमाल और आवंटन हुआ, उस पर पार्टी को पहले अपना जवाब देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने से पहले अपने कार्यकाल के दौरान हुए जमीन से जुड़े मामलों को भी याद करना चाहिए. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने धामी सरकार की भूमि नीति का बचाव करते हुए कहा कि, सरकार ऐसी बंजर और अनुपयोगी जमीनों का बेहतर इस्तेमाल करने की दिशा में काम कर रही है, जिनका लंबे समय से कोई उपयोग नहीं हो रहा था. सरकार की कोशिश है कि इन जमीनों का व्यवस्थित उपयोग करके प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार किए जाएं. उन्होंने कहा कि सरकार की नीति का उद्देश्य जमीनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना और राज्य के विकास को गति देना है.