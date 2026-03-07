ETV Bharat / state

उत्तराखंड में सीएम बदलने की चर्चाओं पर लगा विराम! धामी के साथ दिखी शाह की शानदार बॉन्डिंग

धामी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई: अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में धामी के नेतृत्व में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है. पहले बिना रिश्वत नौकरी नहीं मिलती थी. अब बिना रिश्वत नौकरी मिल रही न पर्ची (सिफारिश) न खर्ची (रिश्वत) के नौकरी मिल रही है. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार के ढेरों आरोप लगे. दलित छात्रवृत्ति घोटाला हुआ. कमीशन एजेंटों से भरा सचिवालय होता था. धामी सरकार ने इन सब पर लगाम लगाई.

अमित शाह ने की सीएम धामी की तारीफ: हरिद्वार में 'धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल' कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो बॉन्डिंग दिखी, उसने विपक्ष और धामी के विरोधियों के माथे पर जरूर बल ला दिए होंगे. अमित शाह ने जमकर सीएम धामी की तारीफ की. सीएम धामी के किए कार्यों को सराहा.

हरिद्वार: उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से गाहे-बगाहे मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं चल रही थीं. कभी विपक्ष ये दावा करता था, तो कभी पार्टी में ही सीएम के विरोधी ऐसी हवा बनाते थे. ऐसे में आम जनता में भी ये खबरें चर्चा का विषय बनती थीं. हालांकि समय-समय पर सीएम धामी ने खुद ऐसी अफवाहों का खंडन किया था. आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे ने साफ कर दिया कि सीएम बदलने की चर्चाएं बे सिर पैर की थीं.

अमित शाह ने यूसीसी पर सीएम धामी को बधाई दी: अमित शाह ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि धामी सरकार नकल विरोधी कानून लाई. विरोधी भी धामी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते हैं. धामी यूसीसी लाए. एक ही कानून से सबको देश में रहना होगा. उत्तराखंड देश भर में यूससीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना. यूसीसी जनसांख्यिकी में अप्राकृतिक वृद्धि रोकने में मददगार होगी. इसके लिए मैं धामी जी को बधाई देना चाहता हूं.

शाह और धामी की दिखी शानदार बॉन्डिंग: अमित शाह के साथ सीएम धामी की जो बॉन्डिंग दिखी, वो उनके विरोधियों और विपक्ष को ये संदेश देने में सफल रही होंगी कि कोई जल्दी सीएम बदलने की चर्चा भी नहीं करेगा. बीजेपी हाईकमान में पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी प्रमुख स्थान रखते हैं. ऐसे में अमित शाह द्वारा की गई सीएम धामी की तारीफ और सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास 2027 के विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री के रूप में धामी की कुर्सी को मजबूती देगा, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है.

सीएम धामी द्वारा अब तक किए गए कार्य: सीएम धामी के दूसरे कार्यकाल को 23 मार्च को चार साल पूरे हो रहे हैं. इस दौरान उन्होंने अनेक कार्य किए हैं. इनमें नकल विरोधी कानून, यूसीसी, धर्मांतरण कानून, मदरसा बोर्ड भंग करना, ऑपरेशन कालनेमि, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, भूमि कानून, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 16 पौराणिक मंदिरों का जीर्णोद्धार, महिलाओं के लिए लखपति दीदी और देहरादून में एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम को मंजूरी शामिल हैं.

BNS जैसे कानूनों को बेहतर ढंग से लागू करने में उत्तराखंड बना देश का नंबर 1 राज्य: आज शनिवार को ही एनसीआरबी ने उत्तराखंड को इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) 2.0 के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान दिया है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के नवीनतम CCTNS/ICJS प्रोग्रेस डैशबोर्ड के अनुसार, उत्तराखंड ने 93.46 स्कोर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है.

