ऋषिकेश में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने की गंगा पूजा, लक्ष्मी नारायण मंदिर में किये दर्शन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ऋषिकेश में की गंगा पूजा ( फोटो सोर्स: @AmitShah )

देहरादून: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं. उत्तराखंड दौरे के पहले दिन अमित शाह ऋषिकेश पहुंचे. यहां उन्होंने पहले ऋषिकेश में ‘कल्याण’ के शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऋषिकेश में मोक्षदायिनी मां गंगा के दर्शन-पूजन किए. इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा ' शाश्वत, सनातन और अविरल मा गंगा हमारी संस्कृति के साथ-साथ सभ्यता और जीवन का मूल आधार हैं. माँ गंगा से सभी के कल्याण की कामना है.