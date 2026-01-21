ऋषिकेश में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने की गंगा पूजा, लक्ष्मी नारायण मंदिर में किये दर्शन
अमित शाह दो दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 21, 2026 at 8:41 PM IST|
Updated : January 21, 2026 at 8:47 PM IST
देहरादून: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं. उत्तराखंड दौरे के पहले दिन अमित शाह ऋषिकेश पहुंचे. यहां उन्होंने पहले ऋषिकेश में ‘कल्याण’ के शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऋषिकेश में मोक्षदायिनी मां गंगा के दर्शन-पूजन किए.
इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा ' शाश्वत, सनातन और अविरल मा गंगा हमारी संस्कृति के साथ-साथ सभ्यता और जीवन का मूल आधार हैं. माँ गंगा से सभी के कल्याण की कामना है.
इसके साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऋषिकेश के गीता भवन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा-अर्चना कर भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी से सभी की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की.
पुलिस छावनी में तब्दील हुआ स्वर्गाश्रम क्षेत्र: दरअसल, गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कल्याण के जनवरी में 100 साल पूरे हो रहे है. इसी उपलक्ष 20 से 22 जनवरी तक गीता भवन स्वर्ग आश्रम में शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया है. गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर पहले दिन ही कार्यक्रम में शिरकत करेंगी. इसीलिए मुनिकीरेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पुलिस हाई अलर्ट पर है. देहरादून के बैराज पुल के पास भी पुलिस की सक्रियता है.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हरिद्वार कार्यक्रम में नो एंट्री जोन
- पतंजलि योगपीठ फेज-2
- पतंजलि योगपीठ फेज-1
- गायत्री योगपीठ शांतिकुंज
- शताब्दी समारोह बैरागी कैंप
- गुरूकुल कांगड़ी हैलीपैड के अलावा हरिद्वार शहर में 22 जनवरी को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले भारी वाहनों को हरिद्वार की सीमा पर ही रोका जाएगा.