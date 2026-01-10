राजस्थान दौरे पर अमित शाह, जोधपुर में BSF कैंप जाएंगे, जयपुर में पुलिस कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र
गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर और जयपुर दौरे पर हैं. जानिए क्या है कार्यक्रम...
Published : January 10, 2026 at 10:35 AM IST
जोधपुर/जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार देर रात को जोधपुर पहुंचे. जोधपुर एयरपोर्ट से वह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अगवानी करने के लिए एयर फोर्स स्टेशन गए. गृह मंत्री रात करीब 12 बजे जोधपुर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात्रि विश्राम जोधपुर में ही किया. शनिवार सुबह जोधपुर में आयोजित माहेश्वरी समाज के अधिवेशन में केंद्रीय गृहमंत्री के साथ शामिल होंगे. इसके अलावा वे अमित शाह के साथ बीएसएफ कैंप भी जाएंगे. शनिवार दोपहर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अमित शाह के साथ जोधपुर से जयपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री के जोधपुर दौरे को ध्यान में रखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. यातायात भी डायवर्ट किया गया है.
जोधपुर में अमित शाह माहेश्वरी समाज के महाधिवेशन में आयोजित ग्लोबल एक्सपो भी देखने जाएंगे. वहां वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मंच साझा करेंगे. इस दौरान माहेश्वरी समाज के देश के नामचीन बिजनेस टाइकून भी मौजूद रहेंगे. साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल, केके विश्नोई सहित अन्य भी शामिल होंगे. इस अधिवेशन में आज कई तरह के सत्र आयोजित होंगे.
कॉमेडियन किकू, जोहो के फाउंडर भी पहुंचे जोधपुर : अधिवेशन में दक्षिण ब्रिज लाउंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कर्नाटक की कंपनी जोहो के सीईओ और फाउंडर श्रीधर वेंबू भी जोधपुर पहुंचे. उन्होंने अपने व्यवसाय से जुड़ी बातें लोगों को बताई. साथ ही भारतीय परंपराओं पर जोर देने का आह्वान किया. कॉमेडियन किकू शारदा भी महाधिवेशन में शामिल होंगे. उन्होंने जोधपुर को अपना शहर बताया. दोनों आज भी अधिवेशन में मौजूद रहेंगे.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के जोधपुर आगमन पर, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उनका जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर, पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत-अभिनंदन किया। केन्द्रीय गृह मंत्री जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में, राजस्थान पुलिस में नव…
जयपुर में बाटेंगे नियुक्ति पत्र : नवनियुक्त कांस्टेबल अलग-अलग जिलों से जयपुर पहुंच चुके हैं. इस कार्यक्रम को लेकर जयपुर में आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि साल 2025 में पुलिस बेड़े में दस हजार नए कांस्टबलों को भर्ती की गई है, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हाथों से नवनियुक्त कांस्टबलों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे.
ओटीएस में लेंगे बैठक : तय कार्यक्रम के अनुसार, अमित शाह शनिवार दोपहर जयपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर से राजस्थान पुलिस अकादमी में बने हेलीपैड तक आएंगे. इसके लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में अस्थाई हेलीपेड बनाया गया है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अन्य मंत्रियों के साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहेंगे. नियुक्ति पत्र वितरण के बाद अमित शाह ओटीएस में एक बैठक भी लेंगे.
जोधपुर से जाएंगे जयपुर : गृह मंत्री के कार्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार, अमित शाह जोधपुर से बीएसएफ के विशेष विमान से जयपुर हवाई अड्डे पर दोपहर 3:10 बजे उतरेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर से 3:30 बजे राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंचेंगे. यहां उनका एक घंटे रुकने का कार्यक्रम है. इसके बाद वे वापस जयपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे और वहां से ओटीएस जाएंगे. ओटीएस में बैठक के बाद रात करीब 7:50 बजे जयपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे.
दो किमी इलाके में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध : अमित शाह के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जयपुर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. वहीं, राजस्थान पुलिस अकादमी और ओटीएस के दो किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी आज प्रतिबंध रहेगा. इसे लेकर एडिशनल कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने आदेश जारी किए हैं.