राजस्थान दौरे पर अमित शाह, जोधपुर में BSF कैंप जाएंगे, जयपुर में पुलिस कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र

गृह मंत्री का स्वागत करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( Source : X : @BhajanlalBjp )

जोधपुर/जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार देर रात को जोधपुर पहुंचे. जोधपुर एयरपोर्ट से वह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अगवानी करने के लिए एयर फोर्स स्टेशन गए. गृह मंत्री रात करीब 12 बजे जोधपुर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात्रि विश्राम जोधपुर में ही किया. शनिवार सुबह जोधपुर में आयोजित माहेश्वरी समाज के अधिवेशन में केंद्रीय गृहमंत्री के साथ शामिल होंगे. इसके अलावा वे अमित शाह के साथ बीएसएफ कैंप भी जाएंगे. शनिवार दोपहर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अमित शाह के साथ जोधपुर से जयपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री के जोधपुर दौरे को ध्यान में रखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. यातायात भी डायवर्ट किया गया है. जोधपुर में अमित शाह माहेश्वरी समाज के महाधिवेशन में आयोजित ग्लोबल एक्सपो भी देखने जाएंगे. वहां वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मंच साझा करेंगे. इस दौरान माहेश्वरी समाज के देश के नामचीन बिजनेस टाइकून भी मौजूद रहेंगे. साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल, केके विश्नोई सहित अन्य भी शामिल होंगे. इस अधिवेशन में आज कई तरह के सत्र आयोजित होंगे. पुलिस कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) पढ़ें. अमित शाह का राजस्थान दौरा: जयपुर-जोधपुर में रहेंगे दो दिन, जारी हुआ कार्यक्रम कॉमेडियन किकू, जोहो के फाउंडर भी पहुंचे जोधपुर : अधिवेशन में दक्षिण ब्रिज लाउंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कर्नाटक की कंपनी जोहो के सीईओ और फाउंडर श्रीधर वेंबू भी जोधपुर पहुंचे. उन्होंने अपने व्यवसाय से जुड़ी बातें लोगों को बताई. साथ ही भारतीय परंपराओं पर जोर देने का आह्वान किया. कॉमेडियन किकू शारदा भी महाधिवेशन में शामिल होंगे. उन्होंने जोधपुर को अपना शहर बताया. दोनों आज भी अधिवेशन में मौजूद रहेंगे.