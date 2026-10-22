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यमुना पुनरुद्धार के लिए 8,941.22 करोड़ रुपये की 43 परियोजना: केंद्रीय गृहमंत्री ने किया 10 का उद्घाटन, 33 का शिलान्यास

केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा 10 परियोजनाओं का उद्घाटन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को यमुना को पुनर्जीवित करने के मकसद से एक बार फिर करोड़ों रुपये की परियोजनाओं का उदघाटन व शिलान्यास किया. दिल्ली सरकार द्वारा श्याम विहार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यमुना के पुनरुद्धार के लिए गुरुवार को जिन 8,941.22 करोड़ रुपये की लागत वाली 43 जल एवं सीवरेज परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है, उनमें 2,827.11 करोड़ रुपये की दस परियोजनाओं का उद्घाटन और 6,114.11 करोड़ रुपये की 33 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं से दिल्ली में सीवेज के प्रबंधन में सुधार होगा और यमुना में गंदे पानी के प्रवाह को कम करने में मदद मिलेगी.

उद्घाटन की गई परियोजनाओं में चंद्रावल में 477 एमएलडी क्षमता का नया जलशोधन संयंत्र, बवाना में दो एमजीडी क्षमता का पानी रिसाइकिल करने वाला प्लांट और ओखला में 124 एमजीडी क्षमता का नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल हैं. इसके अलावा, रिठाला और कोंडली के मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का रिसाइक्लिंग और अपग्रेडेशन भी किया गया है.