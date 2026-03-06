ETV Bharat / state

हरिद्वार में होगी अमित शाह की सीक्रेट मीटिंग, टॉप 24 नेताओं से करेंगे मुलाकात, देखिये लिस्ट

देहरादून: 7 मार्च को गृहमंत्री अमित शाह हरिद्वार दौरे पर आ रहे हैं. अमित शाह हरिद्वार में विशाल रैली को संबोथित करेंगे. इसके बाद भाजपा की एक बड़ी बैठक होनी है. जिसमें 24 बड़े नेता भाग लेंगे.

उत्तराखंड में भारतीय पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल कल 7 मार्च को हरिद्वार से फूंकने जा रही है. वहीं धामी सरकार के 4 साल 23 मार्च को पूरे हो रहे हैं. इससे पहले 22 मार्च को राजनाथ सिंह भी गढ़वाल के श्रीनगर में बड़ी रैली करेंगे. जनसभाओं से इतर भारतीय जनता समांतर रूप से चुनावी रणनीति में भी आगे बढ़ रही है.

हरिद्वार में होगी अमित शाह की सीक्रेट मीटिंग (ETV Bharat)

7 मार्च को अमित शाह की मौजूदगी में हरिद्वार में एक विशाल जनसभा का आयोजन होने जा रहा है. वहीं इस रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक टॉप सीक्रेट बैठक भी प्लान की गई है. उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी जानकारी दी है. भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया इस बैठक को 'टोली बैठक' का नाम दिया गया है. जिसमें कोर ग्रुप के 14 अलावा सदस्यों के अलावा 9 और सदस्यों को शामिल किया गया है. इस तरह से इस टोली बैठक में कुल 24 बड़े नेता शामिल होंगे.