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Amit Shah Alwar Visit : केन्द्रीय गृह मंत्री के दौरे और निकाय चुनाव पर मंथन, टिफिन बैठक में इन तैयारियों की चर्चा

बैठक में वन मंत्री संजय शर्मा ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भाजपा की ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं और आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी ऊर्जा और जिम्मेदारी के साथ जुटना होगा. उन्होंने आगामी 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित अलवर दौरे को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से तैयारियों में जुटने का आह्वान किया.

अलवर: प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने भाजपा की ओर से आगामी दिनों में अलवर में आयोजित किए जाने वाले राजनीतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों की तैयारियों पर कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक में चर्चा की. गुरुवार को श्री शिवाजी मंडल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 16 अगस्त को प्रस्तावित अलवर दौरे, नगर निकाय चुनाव, गुरु रविदास जयंती कार्यक्रमों और तिरंगा यात्रा की तैयारियों पर मंथन किया गया.

वन मंत्री शर्मा ने नगर निकाय चुनावों को देखते हुए कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक एवं चुनावी तैयारियों में जुटने को कहा. इस दौरान संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय पर भी चर्चा की. उन्होंने कार्यकर्ताओं से वार्ड स्तर पर लोगों से अधिकाधिक संपर्क करने पर जोर दिया. बाद में वन मंत्री टिफिन बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक भोज में शामिल हुए. इस मौके पर भाजपा के मंडल पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर में करेंगे जनसभा : केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी 16 अगस्त को एक दिवसीय दौरे पर अलवर आएंगे. वे इस दिन अलवर में सरस डेयरी परिसर में करीब 200 करोड़ की लागत से लगने वाले नए डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे. वहीं, अलवर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन करेंगे. केन्द्रीय गृह मंत्री शाह अलवर के सरस डेयरी परिसर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

जनसभा व गृह मंत्री के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए वन मंत्री संजय शर्मा पिछले कुछ दिनों से अलवर शहर में ही प्रवास कर तैयारियों को गति देने में जुटे हैं. उन्होंने पिछले दिनों अलवर में जिला कलक्टर की मौजूदगी में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे की तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए थे. वहीं, गुरुवार को कार्यकर्ताओं की टिफिन बैठक में जनसभा में अधिकाधिक लोगों को लाने एवं गृहमंत्री के अन्य कार्यक्रमों को सफल बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की.