'बिहार में शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली पैदा नहीं हो सकते, लालू की तीन पीढ़ी भी...', मोतिहारी में गरजे अमित शाह

शाह ने कहा कि, लालू की तीन पीढ़ी भी आ जाए तब भी बिहार में शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली पैदा नहीं हो सकते.

Union Home Minister Amit Shah
अमित शाह (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 3:39 PM IST

मोतिहारी/बेतिया: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोतिहारी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला. शाह ने कहा कि, केवल नीतीश और मोदी ही बिहार में 'जंगल राज' को रोक सकते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि, लालू और राहुल गांधी घुसपैठियों के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

बिहार में शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली पैदा नहीं हो सकते, अमित शाह ने कहा: अमित शाह ने कहा कि, लालू प्रसाद के बेटे ने नारा लगाया था शहाबुद्दीन जी अमर रहे और उनके बेटे को टिकट दी. शाह ने लालू प्रसाद को चुनौती देते हुए कहा कि, उनकी तीन पीढ़ी भी आ जाए तब भी बिहार में शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली पैदा नहीं हो सकते.

नीतीश ने बिहार में काफी किया: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि, मोदी और नीतीश ने 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10 हजार रुपये डालने का काम किया है.उन्होंने कहा कि, लालू यादव कहते हैं कि वह जीविका दीदियों से ये 10 हजार रुपये वापस ले लेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि, वे मोतिहारी की जीविका दीदियों को आश्वासन देते हैं कि, लालू यादव की चार-चार पीढ़ी भी आ जाए, लेकिन उनके 10 हजार रुपये वापस नहीं ले सकते हैं.

बिहार किसने कितनी बार दौरा किया, शाह ने बताया: शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, केंद्र में 10 साल तक मनमोहन सिंह का शासन रहा लेकिन बिहार में वे सिर्फ 5 ही बार आए. जबकि पीएम मोदी ने अपने 10 साल के शासन में बिहार में 55 बार आए हैं. उन्होंने कहा कि, 10 साल में मनमोहन-सोनिया सरकार ने (2004-14) में बिहार के लिए सिर्फ 2 लाख, 80 हजार करोड़ रुपए भेजा. जबकि नरेन्द्र मोदी ने 10 साल में 18 लाख, 70 हजार करोड़ रुपए भेजने का काम किया है.

अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए नौकरियां छीन रहे हैं: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए नौकरियां छीन रहे हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव इस पूर्वी राज्य को घुसपैठिया मुक्त बनाने के लिए है.

पश्चिम चंपारण और मोतिहारी जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि राजद सत्ता में रहते हुए नरसंहार और बलात्कार में लिप्त रही. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए सरकार में 'बाहुबलियों' के लिए कोई जगह नहीं है.

'घुसपैठिया घुसपैठ बोर्ड' का किया जिक्र
उन्होंने आरोप लगाया कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना बोर्ड की स्थापना की. अगर 'लालू एंड कंपनी' सत्ता में आई, तो 'घुसपैठिया घुसपैठ बोर्ड' की स्थापना की जाएगी. यह कहते हुए कि केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ही बिहार में 'जंगल राज' को रोक सकती है, उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद और राहुल गांधी घुसपैठियों के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

'ठगबंधन' सत्ता में आया तो चंपारण का क्या होगा: महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर बिहार में 'ठगबंधन' सत्ता में आया तो चंपारण 'मिनी चंबल' में बदल जाएगा. उन्होंने कहा कि, बिहार ने इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपातकाल का विरोध किया, लेकिन अब कांग्रेस राजद की मदद से राज्य पर शासन करना चाहती है.

शाह ने कहा कि अगर एनडीए राज्य में सत्ता में लौटता है, तो चंपारण को एक नया हवाई अड्डा मिलेगा, क्षेत्र की सभी बंद चीनी मिलों को सहकारी समितियों के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाएगा और थारू समुदाय के लिए बड़ी योजनाएं शुरू की जाएंगी. उन्होंने कहा कि मोतिहारी में एक नया मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, जबकि अरेराज में बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर का 100 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा.

