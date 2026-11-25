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एनर्जी ड्रिंक्स के बढ़ते इस्तेमाल पर केंद्र सरकार का जवाब, सुधाकर सिंह के पत्र पर कार्रवाई की दी जानकारी

एनर्जी ड्रिंक्स पर केंद्र सरकार का जवाब ( ETV Bharat )

पटना: देश में एनर्जी ड्रिंक्स के बढ़ते इस्तेमाल और खासकर युवाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों को लेकर केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी है. बक्सर से लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह ने इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए 5 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी. सांसद ने अपने पत्र में एनर्जी ड्रिंक्स के बढ़ते चलन, युवाओं पर इसके संभावित स्वास्थ्य प्रभाव और कंपनियों की ओर से किए जाने वाले प्रचार को लेकर चिंता जताई थी.

सुधाकर सिंह ने लिखा था पत्र

प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से यह मामला केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तक पहुंचा. अब मंत्रालय ने 19 नवंबर 2026 को आधिकारिक पत्र के माध्यम से सांसद सुधाकर सिंह को जवाब देते हुए FSSAI के नियमों, कार्रवाई और उपभोक्ता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी दी है.

"देश में एनर्जी ड्रिंक्स के बढ़ते इस्तेमाल और विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों को लेकर मैंने 5 मई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर इस गंभीर विषय पर आवश्यक हस्तक्षेप की मांग की थी, मेरे पत्र पर कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से मामला केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तक पहुंचा। मंत्रालय ने 19 नवंबर 2026 को आधिकारिक पत्र के माध्यम से इस विषय पर उठाए गए कदमों की जानकारी दी है."- सुधाकर सिंह, सांसद, राष्ट्रीय जनता दल कैफीनयुक्त पेय पदार्थों के लिए मानक

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने जवाब में बताया है कि कैफीनयुक्त पेय पदार्थों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के तहत निर्धारित मानक और विशेष प्रावधान लागू हैं. ऐसे पेय पदार्थों की पैकेजिंग पर कैफीन की मात्रा और जरूरी चेतावनी देना अनिवार्य है. मंत्रालय के जवाब के मुताबिक इन उत्पादों पर स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं और कैफीन के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों के लिए इनका सेवन अनुशंसित नहीं है. इसके अलावे प्रतिदिन 500 मिलीलीटर से अधिक सेवन नहीं करने की चेतावनी का भी प्रावधान है. भ्रामक प्रचार करने वालों पर कार्रवाई

मंत्रालय के पत्र में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी FSSAI की ओर से की जा रही कार्रवाई को लेकर सामने आई है. जवाब में बताया गया है कि 'एनर्जी ड्रिंक' शब्द के इस्तेमाल और पेय पदार्थों की वास्तविक विशेषताओं एवं पोषण संबंधी गुणों को लेकर उपभोक्ताओं को भ्रामक जानकारी मिलने की शिकायतों पर FSSAI खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) को नोटिस जारी करता है. इन नोटिसों के माध्यम से संबंधित कारोबार संचालकों को कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर 'एनर्जी ड्रिंक' विवरण का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि उत्पादों की प्रस्तुति से उपभोक्ताओं के मन में कोई गलत धारणा पैदा न हो. यानी नियामक का जोर इस बात पर है कि किसी पेय पदार्थ को उसके वास्तविक गुणों के अनुरूप ही पेश किया जाए.