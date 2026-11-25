एनर्जी ड्रिंक्स के बढ़ते इस्तेमाल पर केंद्र सरकार का जवाब, सुधाकर सिंह के पत्र पर कार्रवाई की दी जानकारी
Energy Drinks: एनर्जी ड्रिंक्स के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर सुधाकर सिंह के पत्र पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्रवाई की जानकारी दी है. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 25, 2026 at 8:38 PM IST
पटना: देश में एनर्जी ड्रिंक्स के बढ़ते इस्तेमाल और खासकर युवाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों को लेकर केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी है. बक्सर से लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह ने इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए 5 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी. सांसद ने अपने पत्र में एनर्जी ड्रिंक्स के बढ़ते चलन, युवाओं पर इसके संभावित स्वास्थ्य प्रभाव और कंपनियों की ओर से किए जाने वाले प्रचार को लेकर चिंता जताई थी.
सुधाकर सिंह ने लिखा था पत्र
प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से यह मामला केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तक पहुंचा. अब मंत्रालय ने 19 नवंबर 2026 को आधिकारिक पत्र के माध्यम से सांसद सुधाकर सिंह को जवाब देते हुए FSSAI के नियमों, कार्रवाई और उपभोक्ता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी दी है.
देश में एनर्जी ड्रिंक्स के बढ़ते इस्तेमाल और विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों को लेकर मैंने 5 मई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर इस गंभीर विषय पर आवश्यक हस्तक्षेप की मांग की थी, मेरे पत्र पर कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से मामला केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तक पहुंचा। मंत्रालय ने 19 नवंबर 2026 को आधिकारिक पत्र के माध्यम से इस विषय पर उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। मंत्रालय के जवाब में महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं: 1. कैफीनयुक्त पेय पदार्थों के लिए FSSAI के तहत निर्धारित मानकों और विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 2. ऐसे पेय पदार्थों पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य है कि ये बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा कैफीन के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं हैं। 3. प्रतिदिन 500 मिलीलीटर से अधिक सेवन न करने की चेतावनी का प्रावधान बताया गया है। 4. एनर्जी ड्रिंक के नाम पर भ्रामक प्रचार रोकने के लिए FSSAI द्वारा खाद्य कारोबार संचालकों को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी दी गई है। 5. उपभोक्ता जागरूकता के लिए भी विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। मेरी पहल का उद्देश्य स्पष्ट है—युवाओं को भ्रामक प्रचार से बचाना, एनर्जी ड्रिंक्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित करना, जनहित के मुद्दों को उठाना और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करना ही मेरी प्रतिबद्धता है… #जनहित #युवाओंकास्वास्थ्य #EnergyDrinks #FSSAI #ConsumerAwareness— Sudhakar Singh (रोज़गार जहाँ, वोट वहाँ) (@_Sudhaker_singh) November 25, 2026
"देश में एनर्जी ड्रिंक्स के बढ़ते इस्तेमाल और विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों को लेकर मैंने 5 मई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर इस गंभीर विषय पर आवश्यक हस्तक्षेप की मांग की थी, मेरे पत्र पर कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से मामला केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तक पहुंचा। मंत्रालय ने 19 नवंबर 2026 को आधिकारिक पत्र के माध्यम से इस विषय पर उठाए गए कदमों की जानकारी दी है."- सुधाकर सिंह, सांसद, राष्ट्रीय जनता दल
कैफीनयुक्त पेय पदार्थों के लिए मानक
स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने जवाब में बताया है कि कैफीनयुक्त पेय पदार्थों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के तहत निर्धारित मानक और विशेष प्रावधान लागू हैं. ऐसे पेय पदार्थों की पैकेजिंग पर कैफीन की मात्रा और जरूरी चेतावनी देना अनिवार्य है. मंत्रालय के जवाब के मुताबिक इन उत्पादों पर स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं और कैफीन के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों के लिए इनका सेवन अनुशंसित नहीं है. इसके अलावे प्रतिदिन 500 मिलीलीटर से अधिक सेवन नहीं करने की चेतावनी का भी प्रावधान है.
भ्रामक प्रचार करने वालों पर कार्रवाई
मंत्रालय के पत्र में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी FSSAI की ओर से की जा रही कार्रवाई को लेकर सामने आई है. जवाब में बताया गया है कि 'एनर्जी ड्रिंक' शब्द के इस्तेमाल और पेय पदार्थों की वास्तविक विशेषताओं एवं पोषण संबंधी गुणों को लेकर उपभोक्ताओं को भ्रामक जानकारी मिलने की शिकायतों पर FSSAI खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) को नोटिस जारी करता है.
इन नोटिसों के माध्यम से संबंधित कारोबार संचालकों को कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर 'एनर्जी ड्रिंक' विवरण का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि उत्पादों की प्रस्तुति से उपभोक्ताओं के मन में कोई गलत धारणा पैदा न हो. यानी नियामक का जोर इस बात पर है कि किसी पेय पदार्थ को उसके वास्तविक गुणों के अनुरूप ही पेश किया जाए.
कार्रवाई को कुछ कंपनियों ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
मंत्रालय ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ मामलों में खाद्य व्यवसाय संचालकों ने FSSAI की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की हैं. ये मामले फिलहाल उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं. इससे साफ है कि एनर्जी ड्रिंक के नाम और उसके इस्तेमाल को लेकर नियामक और खाद्य कारोबार संचालकों के बीच कानूनी विवाद भी चल रहा है.
उपभोक्ताओं को किया जा रहा जागरूक
मंत्रालय ने उपभोक्ता जागरूकता को लेकर FSSAI की ओर से चलाए जा रहे 'ईट राइट इंडिया' मूवमेंट का भी उल्लेख किया है. इसके तहत सामाजिक और व्यवहारगत बदलाव के माध्यम से सुरक्षित एवं स्वास्थ्यवर्धक खानपान को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं. इनमें 'आज से थोड़ा कम', 'अपने खाद्य लेबल को जानें', 'मिलावट के प्रति जागरूकता' और 'मिथक बनाम तथ्य' जैसी जागरूकता श्रृंखलाएं शामिल हैं. इन अभियानों के माध्यम से सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों को खाद्य सुरक्षा एवं पोषण से जुड़े सही विकल्पों के बारे में जानकारी दी जा रही है.
युवाओं की सेहत और खानपान की आदतों पर चिंता
दरअसल, बाजार में उपलब्ध एनर्जी ड्रिंक्स को बेहतर ऊर्जा, एकाग्रता और थकान दूर करने जैसे दावों के साथ प्रचारित किया जाता है. ऐसे में युवा वर्ग इनके प्रति तेजी से आकर्षित हो रहा है. हालांकि, इनमें मौजूद कैफीन की अधिक मात्रा का सेवन नींद में गड़बड़ी, बेचैनी, हृदय गति बढ़ने और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कारण बन सकता है.
खासकर बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य को लेकर विशेषज्ञ लगातार सावधानी बरतने की सलाह देते रहे हैं. ऐसे में इन उत्पादों के प्रचार, उनकी वास्तविक विशेषताओं और सेवन से जुड़ी चेतावनियों को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है.
सुधाकर सिंह ने क्या बोला था?
प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के पीछे सांसद सुधाकर सिंह का उद्देश्य युवाओं को एनर्जी ड्रिंक्स के भ्रामक प्रचार से बचाना और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. मंत्रालय की ओर से मिले जवाब में FSSAI की ओर से जारी नोटिस, कानूनी मामलों और उपभोक्ता जागरूकता अभियानों की जानकारी दी गई है. अब जरूरत है कि निर्धारित नियमों का प्रभावी तरीके से पालन हो, भ्रामक प्रचार पर निगरानी रखी जाए और युवाओं को ऐसे पेय पदार्थों के सेवन से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में जागरूक किया जाए.
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