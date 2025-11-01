ETV Bharat / state

किच्छा में तैयार हो रहा सेटेलाइट एम्स, केंद्रीय अधिकारी ने किया निरीक्षण, प्रोजेक्ट को परखा

रुद्रपुर: भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव अंकिता मिश्रा बुन्देला ने किच्छा में निर्माणाधीन सेटेलाइट एम्स परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता, और विभिन्न तकनीकी पहलुओं का विस्तार से जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए.

स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की सयुक्त सचिव अंकिता एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर जनपद पहुंची. इस दौरान उन्होंने किच्छा में बन रहे सेटेलाइट एम्स का निरीक्षण किया. इससे पूर्व उन्होंने एम्स परिसर में बरगद का पौधा भी रोपित किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था सीपीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता उत्पल त्रिपाठी को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए तथा कार्य की गति में और अधिक तेजी लाई जाए.

उन्होंने स्पष्ट कहा यह परियोजना प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र को नई दिशा देने वाली है, इसलिए प्रत्येक कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर और मानक गुणवत्ता के साथ पूर्ण होना चाहिए. उन्होंने निर्माण स्थल पर विद्युत, पेयजल, ड्रेनेज, एवं सुरक्षा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी गहन समीक्षा की. उन्होंने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि इन सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखा जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी या संरचनात्मक समस्या उत्पन्न न हो.