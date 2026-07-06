ETV Bharat / state

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा पहुंचे अंबाला, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती समारोह में हुए शामिल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती समारोह में हुए शामिल ( ETV Bharat )