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केंद्रीय मंत्री और सीएस पहुंचे अलवर, प्राचीन किलों को पर्यटन और भर्तृहरि नाटक को नाइट टयूरिज्म से जोड़ने पर चर्चा

अगले सप्ताह मुख्यमंत्री अलवर आएंगे और 700-800 करोड़ के पूर्ण हो चुके प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे.

CS Srinivas welcoming Union Minister Yadav
केन्द्रीय मंत्री यादव की अगुवानी करते सीएस श्रीनिवास (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 10, 2026 at 6:13 PM IST

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अलवर: केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में अभी करीब 10 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं. इनमें पूरे हो चुके करीब एक हजार करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण जल्द किया जाएगा. मंत्री यादव रविवार को अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा एवं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की मौजूदगी में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के बाद मीडिया से बात कर रहे थे.

केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि अगले सप्ताह 15 मई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर आएंगे, तब 700-800 करोड़ के पूर्ण हो चुके प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे. विशेषकर अलवर मेडिकल कॉलेज, एनीकट, भिवाड़ी में एसटीपी प्लांट, गर्ल्स कॉलेज, भिवाड़ी स्टेडियम आदि को जनता को समर्पित करेंगे. रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भी आएंगे. मंत्री वैष्णव इलेक्ट्रोनिक मैन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर के तहत भिवाड़ी में उद्योगों को शुरू करेंगे. अलवर रेलवे स्टेशन के 111 करोड़ के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगे.

पढ़ें:भूपेन्द्र यादव बोले- पिछले एक दशक से देश में डिजिटल क्रांति, जीएसटी रिफॉर्म से बाजार में आया बूम

इन कार्यों पर चर्चा: केन्द्रीय मंत्री यादव ने बताया कि मीटिंग में पनियाला-बड़ौदामेव एनएचएआई एक्सप्रेसवे, एनएच 9 अपग्रेड कार्य, एनएच 248 कोरिडोर डवलपमेंट कार्य, अलवर-भिवाड़ी-नारनोल रोड, भरतपुर-अलवर फोरलेन प्रोजेक्ट समेत कई विकाय कार्यों की समीक्षा की. अलवर, मुंडावर व बहरोड़ में बनने वाले रोडवेज बस स्टैंड एवं अलवर में 50 इलेक्ट्रिक बसें, रेपिड रीजनल ट्रांजिक्ट सिस्टम को भिवाड़ी और दूसरे फेज में अलवर तक लाने की योजना पर चर्चा की.

एनसीआर प्लान 2041 में अलवर में ग्रीन फील्ड एयर एक्टिविटी की संभावना पर विचार किया. मीटिंग में अलवर जिले में वन विभाग के अधीन प्राचीन किले टहला, कांकवाड़ी, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, अजबगढ़ को पर्यटन से जोड़ने पर चर्चा हुई. बाबा मोहनराम, बाबा लालदास, गरबाजी कोरिडोर तथा अलवर में एक माह के महाराजा भर्तृहरि नाटक को नाइट टयूरिज्म से जोड़ने पर चर्चा की. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से कहा, अलवर में विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं. कलेक्टर ने जिस तरह स्वच्छता सर्वे में बेहतर कार्य किया, उससे अलवर की रैकिंग सुधरी. उसी तरह अन्य योजनाओं में भी कार्य करने की जरूरत है.

पढ़ें: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में शुरू की सांसद संपर्क संवाद यात्रा, बोले- अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे योजनाओं का लाभ

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