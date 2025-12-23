ETV Bharat / state

पर्यावरण मंत्री यादव बोले-अरावली हमारी संस्कृति और संस्कारों की धरोहर, उस पर झूठ फैला रही कांग्रेस

बहरोड़: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस अरावली को लेकर झूठ फैला रही है. अरावली का संरक्षित क्षेत्र व फारेस्ट एरिया, यथावत रहेंगे. अरावली में पानी के काफी रिसॉर्स हैं. डार्क जोन भी संरक्षित रहेगा. अरावली को लेकर फैलाई जा रही बातें निराधार है. अरावली के ऊपरी सतह से लेकर धरातल तक पहाड़ है. उसके चारों ओर की जगह 100 मीटर के अंदर मानी जाएगी. अरावली हमारी संस्कृति और संस्कारों की धरोहर है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही खनन होगा. उससे ज्यादा नहीं करने देंगे.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को बहरोड़ में श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय में परिवार मणिका पुस्तक के विमोचन के बाद लोगों को संबोधित किया. यादव ने कहा कि विपक्ष को जी राम जी और रामजी से परहेज है. विपक्ष खासकर कांग्रेस को झूठ से परहेज नहीं है. कांग्रेसी झूठ दबाकर बोलते हैं. मंत्री ने कहा कि परिवार के संस्कारों से ही युवा आगे बढ़ते है, जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं. आज के समय में परिवार का एक होना बड़ी उपलब्धि है. हम जितना समाज के संपर्क में आते हैं, उतने ही विचार मन में आते हैं. इन विचारों से समाज में रिएक्शन होती है और वो ही हमारे व्यवहार को दर्शाती है.