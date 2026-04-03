UP में प्रीपेड मीटर पर रोक लगाने की मांग; केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने लोकसभा में दिया यह जवाब
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह नियम का हवाला दें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 2:48 PM IST
लखनऊ: लोकसभा में विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़े प्रश्न के जवाब में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर सरकार की नीति में उपभोक्ता की सहमति महत्वपूर्ण तथ्य है.
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सहमति के बाद ही प्रीपेड मोड में मीटर लगाया जा सकता है. इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में बिना उपभोक्ता की सहमति के लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर पावर कॉरपोरेशन से उपभोक्ता परिषद ने सवाल किया है कि आखिर यहां पर उपभोक्ताओं की सहमति लिए बिना ही कैसे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं?
75 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के मीटर को प्रीपेड मीटर में बदल दिया गया है, जबकि यह बिल्कुल सही नहीं है. पावर कारपोरेशन को इस फैसले को वापस लेना ही होगा. जिस उपभोक्ता की सहमति मिले कि उसका मीटर प्रीपेड में बदल दिया जाए, उसका ही प्रीपेड किया जाए.
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि जब उनके घरों में स्मार्ट मीटर लगाने कोई भी आए तो उन्हें वह भारत सरकार के बनाए गए राष्ट्रीय कानून विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5 ) के तहत लिखित में अवगत करा दें कि उन्हें पोस्टपेड मीटर चाहिए या प्रीपेड मीटर चाहिए.
उन्होंने कहा कि लोकसभा में देश के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने लिखित उत्तर में स्पष्ट किया कि उपभोक्ता की सहमति के बाद ही स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में लगाया जा सकता है.
ऊर्जा मंत्री ने क्या दिया जवाब: धारा 47(5) के अनुसार, अगर उपभोक्ता स्वयं प्रीपेड मीटर चाहता है, तो वितरण लाइसेंसी को उसे यह सुविधा प्रदान करनी होती है. इसके लिए किसी प्रकार की सुरक्षा राशि नहीं ली जाती.
विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम 2020 के तहत नए कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ दिए जाने का प्रावधान है. हालांकि अपवाद की स्थिति में राज्य विद्युत नियामक आयोग की अनुमति आवश्यक होती है.
सरकार की नीति उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की है, न कि इसे जबरन लागू करने की. सरकार ने यह भी कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के कई लाभ है.
उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इनमें बिल में छूट, आसान किस्तों में बकाया भुगतान और स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से खपत की निगरानी जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि लोकसभा में देश के ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5 ) पर लंबे समय से चल रहे विवाद पर अपना स्पष्ट मत दे दिया है. कहा कि अब जल्द ही नियामक आयोग में पूरे मामले को रखा जाएगा. कंपनियों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी.
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