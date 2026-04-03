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UP में प्रीपेड मीटर पर रोक लगाने की मांग; केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने लोकसभा में दिया यह जवाब

UP में प्रीपेड मीटर पर रोक लगाने की मांग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लोकसभा में विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़े प्रश्न के जवाब में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर सरकार की नीति में उपभोक्ता की सहमति महत्वपूर्ण तथ्य है.

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सहमति के बाद ही प्रीपेड मोड में मीटर लगाया जा सकता है. इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में बिना उपभोक्ता की सहमति के लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर पावर कॉरपोरेशन से उपभोक्ता परिषद ने सवाल किया है कि आखिर यहां पर उपभोक्ताओं की सहमति लिए बिना ही कैसे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं?

75 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के मीटर को प्रीपेड मीटर में बदल दिया गया है, जबकि यह बिल्कुल सही नहीं है. पावर कारपोरेशन को इस फैसले को वापस लेना ही होगा. जिस उपभोक्ता की सहमति मिले कि उसका मीटर प्रीपेड में बदल दिया जाए, उसका ही प्रीपेड किया जाए.

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि जब उनके घरों में स्मार्ट मीटर लगाने कोई भी आए तो उन्हें वह भारत सरकार के बनाए गए राष्ट्रीय कानून विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5 ) के तहत लिखित में अवगत करा दें कि उन्हें पोस्टपेड मीटर चाहिए या प्रीपेड मीटर चाहिए.

उन्होंने कहा कि लोकसभा में देश के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने लिखित उत्तर में स्पष्ट किया कि उपभोक्ता की सहमति के बाद ही स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में लगाया जा सकता है.

ऊर्जा मंत्री ने क्या दिया जवाब: धारा 47(5) के अनुसार, अगर उपभोक्ता स्वयं प्रीपेड मीटर चाहता है, तो वितरण लाइसेंसी को उसे यह सुविधा प्रदान करनी होती है. इसके लिए किसी प्रकार की सुरक्षा राशि नहीं ली जाती.