IIT0 दिल्ली में 430 करोड़ की लागत से बनेंगे दो नए भवन, शिक्षा मंत्री ने रखी आधारशिला

10 मंजिला अकादमिक ब्लॉक और 12 मंजिला गर्ल्स हॉस्टल की सौगात, IIT दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने रखी आधारशिला
Published : February 11, 2026 at 9:35 PM IST
नई दिल्ली: आईआईटी दिल्ली के बुनियादी ढांचे को बड़ा विस्तार देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को 10 मंजिला अकादमिक ब्लॉक-103 और 12 मंजिला गर्ल्स हॉस्टल-50B की आधारशिला रखी. लगभग 430 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह परियोजनाएं संस्थान में शिक्षा, शोध और छात्राओं की आवासीय सुविधाओं को नई ऊंचाई देंगी.
5 लाख वर्ग फुट में बनेगा आधुनिक अकादमिक ब्लॉक
आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने कहा कि अकादमिक ब्लॉक-103 लगभग 5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में बनेगा. यह आईआईटी दिल्ली की पहली 10 मंजिला शैक्षणिक इमारत होगी, जिसकी ऊंचाई 36.75 मीटर होगी और इसमें दो बेसमेंट भी होंगे. इस भवन में 31 कक्षाएं और लेक्चर थिएटर, 150 अत्याधुनिक शोध प्रयोगशालाएं, 150 फैकल्टी कार्यालय और कॉन्फ्रेंस रूम बनाए जाएंगे. साथ ही यहां एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेंटर स्थापित किया जाएगा. विद्यार्थियों और स्टाफ की सुविधा के लिए कैफेटेरिया, बैंकिंग सुविधा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
