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चंडीगढ़ में बोले धर्मेंद्र प्रधान, "छात्रों को गुमराह कर रहा विपक्ष, सफलतापूर्वक संपन्न हुई नीट परीक्षा"

चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विपक्ष छात्रों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है.

Union Education Minister Dharmendra Pradhan in Chandigarh NEET Exam 2026 Bhagwant Mann
चंडीगढ़ में धर्मेंद्र प्रधान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 25, 2026 at 8:23 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 8:37 PM IST

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चंडीगढ़ : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट परीक्षा पूरी तरह सफलतापूर्वक संपन्न हुई है और विपक्ष छात्रों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है.

"सत्ता बचाने के लिए संविधान को बदला गया" : बीजेपी की ओर से देशभर में आपातकाल के 51 वें वर्षगांठ को लेकर आपातकाल दिवस मनाया जा रहा है. चंडीगढ़ स्थित टैगोर थियेटर में चंडीगढ़ बीजेपी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की. वहीं इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा भी उपस्थित रही. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आजादी के बाद एक परिवार की सत्ता बचाने के लिए संविधान को बदलने का काम किया गया, ये काला इतिहास देश को भूलना नहीं चाहिए. ऐसे लोगों को जब अवसर मिलता है तो देश की एकता को तोड़ने का प्रयास करते हैं.

"छात्रों को गुमराह कर रहा विपक्ष" (ETV Bharat)

छात्रों को गुमराह करने की कोशिश : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस के आज से शुरू किए गए ‘छात्रों की गूंज’ अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाल ही में आयोजित नीट परीक्षा पूरी तरह सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने छात्रों को गुमराह करने का प्रयास किया. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसे इसमें सफलता नहीं मिलेगी.

"नैतिकता के आधार पर गद्दी छोड़ें मान": वहीं, भगवंत मान के वायरल वीडियो के संबंध में फेंक फॉरेसिक रिपोर्ट पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये चुनाव का नहीं बल्कि आस्था का विषय है. गुरुओं में सभी की आस्था है. उन्होंने अपमान किया है. नैतिकता के आधार पर उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिये.

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Last Updated : June 25, 2026 at 8:37 PM IST

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