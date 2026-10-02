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गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान EWS में विसंगतियों के समाधान के लिए प्रयासरत, डोटासरा पर कही ये बात

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ( ETV Bharat Bhilwara )