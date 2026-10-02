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गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान EWS में विसंगतियों के समाधान के लिए प्रयासरत, डोटासरा पर कही ये बात

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सवर्ण समाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी सौगात है.

Union Minister Shekhawat EWS Effort
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2026 at 6:19 PM IST

3 Min Read
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भीलवाड़ा: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को यहां कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा उसे गांधीजी की अहिंसा अब याद आ रही है, पहले कांग्रेस को दिल्ली दंगे याद करने चाहिए. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहा कि वे दिल्ली प्रोटेस्ट में 'नकल नहीं होनी चाहिए' का पोस्टर लेकर खड़े थे, जबकि जब वे खुद शिक्षा मंत्री थे, तब उन पर भी नकल के आरोप लगे थे. जिम्मेदार लोगों को आत्म अवलोकन करना चाहिए. साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर कहा कि इसमें कुछ विसंगतियां हैं, जिसके समाधान के लिए वे प्रयासरत हैं. शेखावत ने कहा कि उन्होंने ही सबसे पहले लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था, उसके बाद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मुलाकात की थी. सवर्ण समाज के लिए यह पीएम मोदी की सबसे बड़ी सौगात है, संविधान में नया प्रावधान कर आरक्षण दिया गया था. राजस्थान के युवाओं को पात्रता को लेकर कठिनाई हो रही है, सरकार के स्तर पर काम हो रहा है और बातचीत चल रही है.

केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को चित्तौड़ जाते समय अल्प समय के लिए भीलवाड़ा रुके थे. केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण कैसे बना था, इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए. ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बीज को पैदा करने का काम उन्होंने स्वयं लोकसभा में किया था. लोकसभा में यह मुद्दा उठाने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से मुलाकात की थी. शेखावत ने कहा कि वे यह मानते हैं कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सवर्ण समाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी सौगात है. इसके चलते संविधान में नया प्रावधान करके ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया था. पात्रता को लेकर कुछ विसंगतियां हैं, राजस्थान में युवाओं को कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको लेकर हमने बातचीत की, सरकार के स्तर पर काम हो रहा है.

पढ़ें: विश्वेंद्र सिंह के बयान पर शेखावत का कांग्रेस पर निशाना, बोले- दाल में कुछ काला है

विसंगति दूर करने के लिए प्रयासरतः इस संबंध में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी यात्रा निकाल रहे हैं, सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अधिकार है. ईडब्ल्यूएस आरक्षण में विसंगतियों का हल निकले, इसके लिए प्रयासरत हैं. भाटी निर्दलीय विधायक हैं. वे अपनी तरफ से प्रश्न रखते हैं, लेकिन वे सत्ताधारी पार्टी से हैं. इस मामले को लोकसभा में उठा रहे हैं. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही दुबई की फ्लाइट में को-पायलट के हमले के बावजूद सूझ-बूझ और साहस का परिचय देकर बड़ा हादसा टालने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की तारीफ की. उन्होंने कहा कि स्मित ने अदम्य साहस दिखाकर यात्रियों की जान बचाई थी, उसकी प्रधानमंत्री सहित पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष तारीफ कर रहे हैं. इस दौरान मंत्री ने सेवा संकल्प अभियान यात्रा में भाग लेकर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. भीलवाड़ा पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री शेखावत का जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक सागर राणा, मांडल विधायक उदयलाल भड़ाणा, सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया.

यह भी पढ़ें: गहलोत के मंत्री बोले- ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जमीन संबंधित बाध्यता हटाए केन्द्र, मोदी के मंत्री ने कहा- करेंगे चर्चा

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