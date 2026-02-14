ETV Bharat / state

हरियाणा को मोदी सरकार का बिग गिफ्ट, दिल्ली-अंबाला के बीच 194 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनेगी, 5,983 करोड़ रुपए खर्च होंगे

नई दिल्ली/अंबाला : केंद्रीय कैबिनेट ने हरियाणा राज्य को बड़ी सौगात देते हुए दिल्ली-अंबाला 194 किलोमीटर की तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के लिए 5,983 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है.

नई रेलवे लाइन से बेहतर कनेक्टिविटी : मोदी सरकार के फैसले से दिल्ली-जम्मू रेल लाइन नेटवर्क की क्षमता चार गुना बढ़ेगी साथ ही इसमें सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला (हरियाणा) और मध्य/उत्तर/उत्तर-पश्चिम दिल्ली को कवर किया जाएगा. इस फैसले से रूट पर जहां ज्यादा यात्री ट्रेनें चल सकेंगी. वहीं माल ढुलाई में 24.6 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. नई रेलवे लाइन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा, श्रीनगर, जम्मू, शिमला और अन्य उत्तरी पर्यटन केंद्रों से बेहतर कनेक्टिविटी भी मिल सकेगी. साथ ही तापीय ऊर्जा संयंत्रों (रोपड़, पानीपत, राजपुरा), कृषि गोदामों और उद्योगों को सहायता मिलेगी.

4 साल में पूरी होगी परियोजना : सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को एक प्रेजेंटेशन देते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले की जानकारी दी. इस परियोजना की सबसे खास बात ये है कि अगले 4 वर्षों के अंदर इसे पूरा कर लिया जाएगा. इसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता भी नहीं पडे़गी. मौजूदा रेलवे लाइन के साथ रेलवे की काफी जमीन इसके लिए इस्तेमाल की जाएगी. नई रेल लाइन की परियोजना के तहत 29 पुलों का निर्माण किया जाएगा. साथ ही रास्ते में पड़ने वाले पुराने पुलों का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा. परियोजना के पूरे हो जाने से 43 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन (लगभग 1.7 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर) कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रुकेगा. साथ ही इससे दिल्ली से पंजाब और जम्मू तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा.