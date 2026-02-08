ETV Bharat / state

आम बजट देश को नई दिशा और प्रगति देने वाला- केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी

उदयपुर: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी ने आम बजट 2026 को विजन 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए देश को नई दिशा और तेज प्रगति की ओर ले जाने वाला बताया है. रविवार को प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यह बजट किसान समृद्धि और ग्रामीण सशक्तिकरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है. इसमें खेती की लागत घटाने, किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी व आधुनिक बनाने तथा गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया है. कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर प्रावधान किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि बजट में उन्नत बीज, फसल विविधीकरण और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया गया है. एमएसएमई और कृषि आधारित उद्योगों के लिए 10000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और कृषि स्टार्टअप को सहायता मिलेगी. महिला, युवा और स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार किया गया है. पशुपालन, पशु चिकित्सा सेवाओं, टीकाकरण और पशु आहार पर विशेष ध्यान दिया गया है. देश में 500 जलाशयों का निर्माण, 30 क्षेत्रों में काजू एवं चंदन विकास तथा राष्ट्रीय फाइबर योजना के तहत रेशम व जूट को बढ़ावा दिया जाएगा. वित्तीय मोर्चे पर राजकोषीय घाटा घटाकर 4.3 प्रतिशत किया गया है. कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है ताकि मध्यम वर्ग को राहत मिले और निवेश बढ़े.