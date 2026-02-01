ETV Bharat / state

मेवात वासियों को बजट से खूब उम्मीदें, युवा-किसानों और आम जनता ने बताई अपनी मुख्य जरूरतें

नूंह: आज, 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार बजट रविवार को पेश किया जा रहा है. यह उनका लगातार नौवां बजट होगा, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन जाएंगी. अब बात करते हैं कि इस बजट से लोगों को क्या-कुछ उम्मीदें हैं.

मेवात के लोगों के बजट से उम्मीद: देशभर के लोगों को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीद है. वहीं, हरियाणा वासियों को भी बजट से आस है कि इस बार महंगाई में कुछ राहत मिलेगी. मेवात वासियों ने बताया कि "बजट को लेकर उत्साहित हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, कृषि और अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए भी बजट में प्रावधान की उम्मीद कर रहे हैं. आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतमंद चीजों में महंगाई से कुछ राहत मिलने की भी उम्मीद है".

युवाओं की क्या है मांग?: स्टूडेंट यूनियन से जुड़े युवा मोहम्मद अबूजर ने कहा कि "बजट से विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में प्रावधान की उम्मीद है. सरकार से यूनिवर्सिटी के लिए बजट में फंड की उम्मीद है. साथ ही महंगाई पर नियंत्रण रखने वाला बजट होना चाहिए, ताकि युवाओं और छात्रों को राहत मिल सके. मेवात में उच्च शिक्षा की कमी के कारण युवा अन्य जिलों की ओर रुख करने को मजबूर हैं. इसलिए इस क्षेत्र में यूनिवर्सिटी का होना अति आवश्यक है. बजट में सरकार यहां यूनिवर्सिटी के लिए फंड देगी तो छात्रों का भविष्य सुधर जाएगा".