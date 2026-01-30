ETV Bharat / state

आम बजट 2026: युवाओं की सरकार से काफी उम्मीदें, बोले- “रोजगार और शिक्षा पर हो फोकस”

आम बजट 2026 से युवाओं को रोजगार, शिक्षा, महंगाई नियंत्रण और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

Union Budget 2026
आम बजट 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 30, 2026 at 12:20 PM IST

फरीदाबाद: संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2026 का आम बजट पेश करेंगी. इस बजट से सभी वर्गों की उम्मीदें जुड़ी हैं कि उनके लिए कुछ न कुछ खास होगा. वहीं, युवा वर्ग भी सोच रहा है कि मोदी सरकार का यह बजट बहुमुखी विकास वाला हो. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम ने फरीदाबाद के कुछ युवाओं से बजट से जुड़ी उम्मीदों को लेकर बातचीत की.

“बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाए सरकार”: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान फरीदाबाद के युवा राहुल ने कहा कि, “मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं. ऐसे में सबसे पहले सरकार को महंगाई को लेकर कुछ कदम उठाने चाहिए. गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, उसे भी कम करना चाहिए. इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए. मैं युवा हूं, ऐसे में मैं चाहता हूं कि सरकार जो वादे करती है, उन्हें पूरा करे. हालांकि कुछ हद तक बीजेपी सरकार ने वादे पूरे भी किए हैं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि सरकार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे, ताकि युवा देश की तरक्की में अपना सहयोग दे सकें.”

युवाओं की सरकार से काफी उम्मीदें (ETV Bharat)

"युवाओं को मिले ज्यादा रोजगार": वहीं, युवा आदर्श तिवारी ने ईटीवी भारत से कहा कि, “सबसे पहले सरकार को चाहिए कि युवाओं को रोजगार दे, नौकरी दे. एजुकेशन की फैसिलिटी को बढ़िया करे, ताकि युवा पढ़-लिखकर अच्छी नौकरी पा सकें. लेकिन ऐसा फिलहाल कम हो रहा है. जगह-जगह युवा नौकरी के लिए चक्कर काटते हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं. सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जो युवा बेरोजगार हैं, पढ़े-लिखे हैं, ऐसे युवाओं को सरकार नौकरी दे, ताकि देश की तरक्की में वे अपना योगदान दे सकें. इसके अलावा स्टार्टअप के लिए सरकार लोन तो देती है, लेकिन उसे और बढ़ाना चाहिए. जो युवा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सरकार को और भी मदद करनी चाहिए. हमें यही उम्मीद है कि इस बार सरकार कुछ न कुछ युवाओं के लिए बढ़िया करेगी.”

“यूनिवर्सिटी-कॉलेज में ज्यादा सीट उपलब्ध करवाए”: इसके अलावा फरीदाबाद के रुपेश ने ईटीवी भारत से कहा कि, “सरकार को युवाओं के लिए बहुत कुछ करने की अभी जरूरत है. सरकार को चाहिए कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में युवाओं के लिए ज्यादा सीट उपलब्ध करवाए. इसके अलावा कहीं-कहीं यह भी देखा जाता है कि जो ग्रेजुएट की डिग्री युवा प्राप्त करते हैं, उसमें 5 साल बाद उन्हें डिग्री मिलती है, जबकि यह प्रावधान 3 साल का है. सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए. इसके अलावा सरकार को पढ़ाई के साथ-साथ युवाओं को स्किल से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब युवा अपनी डिग्री लेकर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उनसे स्किल पूछी जाती है और स्किल न होने की वजह से युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता. ऐसे में सरकार को चाहिए कि युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराए. इसके अलावा सरकार को ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए. अगर सरकार ऐसा करती है, तो आने वाले समय में युवाओं को जरूर रोजगार उपलब्ध होगा. ऐसे में देखते हैं कि इस बार के बजट में युवाओं के लिए क्या होता है, लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा एजुकेशन और जॉब है. इन दो मुद्दों पर सरकार को ज्यादा काम करना चाहिए.”

“स्टार्टअप वाले युवाओं को सरकार अधिक सुविधाएं दे”: वहीं, फरीदाबाद के भारत ने ईटीवी भारत से कहा कि, “देश की इकोनॉमी बजट के ऊपर निर्भर करती है. ऐसे में युवाओं को रोजगार मिले, ताकि युवा बेरोजगार न रह सकें. इसके अलावा जो युवा नौकरी कर रहे हैं या अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और अपने घर-परिवार का भरण-पोषण कर सकें. सरकार को हेल्थ सेक्टर में भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर अभी ज्यादा ठीक नहीं है. इसके अलावा सरकार को चाहिए कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज का ज्यादा निर्माण करे, ताकि पढ़ाई में किसी भी तरह से युवाओं को कोई दिक्कत न आए. सरकार अगर इन चीजों पर ध्यान देती है, तो देश का विकास और ज्यादा होने लगेगा. हालांकि देखते हैं कि इस बार बजट में युवाओं के लिए क्या होता है.”

बजट से युवाओं की बड़ी उम्मीदें: ऐसे में पूरे देश की नजर इस बार 2026 के आम बजट पर है, क्योंकि हर वर्ग सोचता है कि उनके लिए इस बार बजट में कुछ न कुछ खास होगा. वहीं, युवाओं की मांग है कि उन्हें रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले और सरकार इस पर विशेष तौर पर ध्यान दे. साथ ही युवाओं के शिक्षा क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज भी जारी किए जाएं, ताकि युवा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें. ऐसे में हर वर्ग को 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट का इंतजार है.

