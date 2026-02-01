"ऑरेंज इकोनॉमी": हुनर से हकीकत तक, बजट का नया विजन
ऑरेंज इकोनॉमी,यानी हुनर को पहचान और सृजन को सम्मान, बजट 2026-27 की नई आर्थिक उड़ान में डिजिटल क्रिएटर को एक नई पहचान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 6:22 PM IST
हैदराबाद: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को अपना लगातार 9वां बजट पेश किया है. इस बार के भाषण में वित्त मंत्री ने पूरा ध्यान निवेश, विकास पर दिया है. वित्त मंत्री ने बजट में शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, डिफेंस समेत अन्य क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए है. इस दौरान वित्त मंत्री ने ऑरेंज इकोनॉमी की जिक्र किया, लेकिन आप ऑरेंज इकोनॉमी के टर्म से अवगत नहीं हैं तो कोई बात नहीं. हम आपको आज इस टर्म से रूबरू कराएंगे.
क्या है ऑरेंज इकोनॉमी? ऑरेंज इकोनॉमी, जिसे रचनात्मक अर्थव्यवस्था, यानी Creative Economy भी कहा जाता है, उन उद्योगों का समूह है जो व्यक्तिगत प्रतिभा, कौशल और बौद्धिक संपदा पर आधारित होते हैं. इसका नाम 'नारंगी' इसलिए रखा गया है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इस रंग को रचनात्मकता और संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है. इसमें मुख्य रूप से ये क्षेत्र शामिल हैं:
- डिजिटल कंटेंट: YouTube, Instagram रील और पॉडकास्ट.
- एंटरटेनमेंट: फिल्म, संगीत, OTT प्लेटफॉर्म और लाइव कंसर्ट (Concert Economy)
- टेक्नोलॉजी: गेमिंग, एनिमेशन (VFX), और सॉफ्टवेयर डिजाइन.
- कला और डिजाइन: फैशन, वास्तुकला, विज्ञापन और सांस्कृतिक पर्यटन.
आम लोगों के लिए इसके मायने और बजट की घोषणाएं
- बजट 2026-27 में इस क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, जिनका आम जनता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा.
- कौशल विकास (Skilling): सरकार ने 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming, and Comics) कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है.
- रोजगार के अवसर: अनुमान है कि 2030 तक इस क्षेत्र में 20 लाख (2 मिलियन) पेशेवर युवाओं की जरूरत होगी. इससे छोटे शहरों के युवाओं को भी अपनी रचनात्मकता के दम पर घर बैठे कमाई के मौके मिलेंगे.
- क्रिएटर इकोनॉमी को मान्यता: अब कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक वैध करियर के रूप में पहचान दी गई है. उनके लिए वित्तीय सहायता और आसान टैक्स नियमों (जैसे डिजिटल कंटेंट सेवाओं के लिए स्पष्ट GST प्रावधान) की दिशा में काम शुरू हुआ है.
- स्थानीय पर्यटन और संस्कृति: सतरनाथ और हस्तिनापुर जैसे 15 सांस्कृतिक स्थलों को 'वाइब्रेंट कल्चरल डेस्टिनेशन' के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय कलाकारों और गाइडों के लिए रोजगार बढ़ेगा.
- डिजाइन शिक्षा: पूर्वी भारत में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) खोलने का प्रस्ताव है, जिससे मध्यम वर्ग के छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा सुलभ होगी.
कुल मिलाकर ऑरेंज इकोनॉमी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए "विचारों से व्यापार" तक का सफर है. यह बजट पारंपरिक नौकरियों से हटकर युवाओं को उनकी पसंद के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा निवेश है.
