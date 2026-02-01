ETV Bharat / state

"ऑरेंज इकोनॉमी": हुनर से हकीकत तक, बजट का नया विजन

हैदराबाद: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को अपना लगातार 9वां बजट पेश किया है. इस बार के भाषण में वित्त मंत्री ने पूरा ध्यान निवेश, विकास पर दिया है. वित्त मंत्री ने बजट में शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, डिफेंस समेत अन्य क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए है. इस दौरान वित्त मंत्री ने ऑरेंज इकोनॉमी की जिक्र किया, लेकिन आप ऑरेंज इकोनॉमी के टर्म से अवगत नहीं हैं तो कोई बात नहीं. हम आपको आज इस टर्म से रूबरू कराएंगे.

क्या है ऑरेंज इकोनॉमी? ऑरेंज इकोनॉमी, जिसे रचनात्मक अर्थव्यवस्था, यानी Creative Economy भी कहा जाता है, उन उद्योगों का समूह है जो व्यक्तिगत प्रतिभा, कौशल और बौद्धिक संपदा पर आधारित होते हैं. इसका नाम 'नारंगी' इसलिए रखा गया है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इस रंग को रचनात्मकता और संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है. इसमें मुख्य रूप से ये क्षेत्र शामिल हैं: