केंद्रीय बजट 2026 को लेकर गाजियाबाद के उद्यमियों की उम्मीदें, क्या वित्त मंत्री पूरा कर पाएंगी मांगे ?

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाने वाला शहर है गाजियाबाद. मौजूदा समय में गाजियाबाद में कुल 28 औद्योगिक क्षेत्र संचालित हैं. वन जिला वन प्रोजेक्ट के तहत गाजियाबाद में इंजीनियरिंग गुड्स का निर्माण होता है. छोटी बड़ी सभी इकाइयों को जोड़ दें तो गाजियाबाद में तकरीबन 35000 से अधिक इकाइयों का संचालन हो रहा है. इतना ही नहीं गाजियाबाद से हर साल 12000 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट भी होता है. मुख्य रूप से मशीनरी गुड्स और इंजीनियरिंग गुड्स गाजियाबाद से कई देशों को एक्सपोर्ट होते हैं. आगामी 2026 के बजट से गाजियाबाद के उद्योगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं इसी को लेकर ईटीवी भारत ने विभिन्न इंडस्ट्री सेक्टर के उद्यमियों से बातचीत की.

बजट में उद्योगों को सस्ती भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान करने की मांग :

गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन के अध्यक्ष अरुण शर्मा के मुताबिक, आगामी बजट से उद्यमी वर्ग को काफी उम्मीदें हैं. गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर है. मौजूदा समय में उद्यमियों को नए उद्यम लगाने में सबसे बड़ी चुनौती भूमि की उपलब्धता न होना है. पिछले एक दशक में यहां कोई भी नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है. जबकि लगातार उद्योग बढ़ते जा रहे हैं. हमारी मांग है कि सरकार बजट में उद्योगों को सस्ती भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान करें. ताकि नए उद्योगों को स्थापित करने में आसानी हो. सस्ती जमीन उपलब्ध होगी तो अन्य राज्यों के लोग भी यहां उद्योग स्थापित करने में रुचि लेंगे. नए उद्योग स्थापित होंगे तो इससे नए रोजगार के अवसर सुरक्षित होंगे और सरकार का राजस्व बढ़ेगा.

बजट पर गाजियाबाद के उद्यमियों की मांगें (ETV Bharat)

श्रमिकों की तरह उद्यमियों के बीमा का भी हो प्रावधान :

अरुण शर्मा का कहना है, जिस प्रकार किसने और श्रमिकों का बीमा होता है ठीक उसी प्रकार उद्यमियों का भी बीमा होना चाहिए. किसी उद्यमी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में परिवार आर्थिक रूप टूटने की कगार पर पहुंच जाता है. उद्यमी सबसे ज्यादा टैक्स देता है. सरकार को आगामी बजट में उद्योगों के लिए उद्यमी बीमा की व्यवस्था करनी चाहिए. उद्यमी बीमा उद्यमियों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा करेगा. उद्यमी कई पीढ़ियों से टैक्स के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं.

सरकार को उद्योगों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराने की मांग :

कैलाश अरोड़ा केमिकल उद्योग संचालित करते हैं. कैलाश अरोड़ा का कहना है कि आगामी बजट से हमें बहुत उम्मीदें हैं. बजट में सरकार को उद्योगों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराना चाहिए. यदि सस्ती दरों पर लोन मिलेगा तो उद्योगों के लिए विस्तार करना आसान हो जाएगा. बजट में सरकार को स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ताकि युवा वर्ग उद्योग की तरफ आकर्षित हो सके. मौजूदा समय में रोजगार की बड़ी समस्या है यदि नए उद्योग स्थापित होंगे तो रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे.