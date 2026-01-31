ETV Bharat / state

कल पेश होगा देश का आम बजट, खास तैयारियों में उत्तराखंड बीजेपी, एक क्लिक में जानिये

देहरादून: कल देश का बजट पेश होने जा रहा है. जिसे लेकर उत्तराखंड भाजपा ने खास तैयारियां की है. भाजपा रविवार को प्रस्तुत होने वाले देश के आम बजट को आमजन के बीच व्यापक स्वरूप में सुनने जा रही है. जिसको लेकर प्रदेश के पार्टी मुख्यालय से लेकर मंडल स्तर पर 78 स्थानों पर एलईडी के माध्यम से सामूहिक रूप से बजट अभिभाषण देखा एवं सुना जाएगा.

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया प्रदेश और देश के लिए रविवार केंद्रीय बजट प्रस्तुतीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. पार्टी का प्रयास है कि आम जन को भी भारत सरकार के इस आम बजट से व्यापक स्वरूप में जोड़ा जाए. जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर राजधानी स्थित पार्टी प्रदेश मुख्यालय में बजट अवलोकन का मुख्य कार्यक्रम होगा. जिसमें पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एलईडी के माध्यम से बजट भाषण का लाइव प्रसारण देखेंगे.

इसी तरह विधानसभा एवं मंडल स्तर पर भी कुल 78 स्थानों पर जनता के साथ एलईडी पर बजट सत्र का प्रसारण देखा जाएगा. इसके बाद आने वाले दिनों में बजट को लेकर पत्रकार वार्ता एवं गोष्ठियां के माध्यम से जनसंवाद स्थापित किया जाएगा. इस संबंध में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर पार्टी नेतृत्व की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल को प्रदेश समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इन कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय बजट, आम लोगों की आकांक्षाओं के साथ देश के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है. पार्टी का प्रयास है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार से क्या लाभ मिलने वाला है. वह आम लोगों की जानकारी और चर्चा का विषय बने. वहीं इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नागरिक ये समझे कि किस तरह देश को आर्थिक मोर्चे पर हमे आगे बढ़ना है. सरकार आपके टैक्स के पैसों का कहां, कितना और किस तरह इस्तेमाल करेगी, उसको एक निवेशक की तरह जानने समझने का अधिकार एवं कर्तव्य आमजनों का है. प्रत्येक देशवासी की बजट को लेकर जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है.