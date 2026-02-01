ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026: कितनी पूरी हुईं UP के कारोबारियों की उम्मीद?

केंद्रीय बजट 2026 को लेकर लखनऊ के कारोबारियों ने निराशा जताई है. व्यापारियों का कहना है कि बजट से खास फायदा नहीं.

केंद्रीय बजट 2026.
केंद्रीय बजट 2026. (Photo Credit: Social Media)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 2:29 PM IST

3 Min Read
लखनऊ: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय बजट 2026-27 लोकसभा में पेश किया. राजधानी के व्यापारियों ने बजट भाषण सुना लेकिन ज्यादातर कारोबारियों का कहना है कि बजट से जो उम्मीदें थीं, वह पूरी नहीं हुईं. आम आदमी के लिए भी कुछ घोषणा नहीं की गई है. बजट पर ETV भारत ने लखनऊ में कई कारोबारियों से बात की.

उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट से हम सभी को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बजट में व्यापारियों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया. इस बजट से हमें कोई लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है.

लखनऊ के व्यापारी अतुल शुक्ला ने बताया कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करना आवश्यक है. इन दोनों सेक्टर को मजबूत करने के लिए पैसे की आवश्यकता है. यदि हमारा व्यापारी वर्ग मजबूत नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी.

उन्होंने कहा कि सरकार ने हेल्थ और एजुकेशन को लेकर कोई विशेष प्रावधान बजट में नहीं किया. वहीं, व्यापारियों को सीधे तौर पर कोई लाभ मिले, इसके लिए भी बजट में कोई प्रबंधक घोषणा नहीं की गई है.

कितनी पूरी हुईं UP के कारोबारियों की उम्मीद? (Video Credit: ETV Bharat)

व्यापारी विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि यह बजट व्यापारियों के लिए निराशाजनक है. व्यापारियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए. ऑनलाइन व्यापार से जमीन पर काम करने वाले व्यापारियों को नुकसान हो रहा है.

हमें उम्मीद थी कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के साथ जमीन पर काम करने वाले व्यापारियों के लिए भी कुछ बेहतर प्रबंध किए जाएंगे, जिससे वह अपनी स्थिति को बेहतर कर सके. हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान सामने नहीं आया.

कारोबारी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि बजट को लेकर हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन हमारी उम्मीदों पर केंद्र सरकार ने पानी फेर दिया. हमें यह उम्मीद थी की जमीन पर काम करने वाले व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस बार कई प्रबंध किए जाएंगे.

हमें टैक्स में राहत की भी उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया. हाईस्पीड ट्रेन कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है. कहा जा सकता है कि इससे व्यापार पर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा.

एमएसएमई को लेकर सरकार ने फंड निर्धारित किए हैं, लेकिन एमएसएमई को जमीन पर उतारना आसान नहीं होगा. नए व्यापारियों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया. सरकार को व्यापारियों को टैक्स में राहत देते हुए बीमा सुरक्षा भी उपलब्ध करानी चाहिए थी. इसका बजट में प्रावधान नहीं है.

