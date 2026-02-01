ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026: कितनी पूरी हुईं UP के कारोबारियों की उम्मीद?

लखनऊ: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय बजट 2026-27 लोकसभा में पेश किया. राजधानी के व्यापारियों ने बजट भाषण सुना लेकिन ज्यादातर कारोबारियों का कहना है कि बजट से जो उम्मीदें थीं, वह पूरी नहीं हुईं. आम आदमी के लिए भी कुछ घोषणा नहीं की गई है. बजट पर ETV भारत ने लखनऊ में कई कारोबारियों से बात की.

उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट से हम सभी को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बजट में व्यापारियों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया. इस बजट से हमें कोई लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है.

लखनऊ के व्यापारी अतुल शुक्ला ने बताया कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करना आवश्यक है. इन दोनों सेक्टर को मजबूत करने के लिए पैसे की आवश्यकता है. यदि हमारा व्यापारी वर्ग मजबूत नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी.

उन्होंने कहा कि सरकार ने हेल्थ और एजुकेशन को लेकर कोई विशेष प्रावधान बजट में नहीं किया. वहीं, व्यापारियों को सीधे तौर पर कोई लाभ मिले, इसके लिए भी बजट में कोई प्रबंधक घोषणा नहीं की गई है.

कितनी पूरी हुईं UP के कारोबारियों की उम्मीद? (Video Credit: ETV Bharat)

व्यापारी विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि यह बजट व्यापारियों के लिए निराशाजनक है. व्यापारियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए. ऑनलाइन व्यापार से जमीन पर काम करने वाले व्यापारियों को नुकसान हो रहा है.