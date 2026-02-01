ETV Bharat / state

BUDGET-2026; यूपी को क्या मिला खास, इन 10 प्वाइंट्स से जानिए

यूपी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सौगातें दी हैं, पढ़िए डिटेल.

BUDGET-2026
BUDGET-2026 (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 6:14 PM IST

लखनऊ : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश और देश के आम नागरिकों के लिए कई राहत भरी घोषणाएं की हैं. इसमें मेडिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सहित कई सेक्टरों में काफी राहत दी है. यूपी को भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने कई सौगातें दी हैं. यहां जानिए यूपी के लिए राहत भरे 10 प्रमुख प्वाइंट्स.

  1. स्वास्थ्य खर्च में बड़ी कमी: बजट में 17 कैंसर दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) को पूरी तरह हटा दिया गया है. इससे यूपी के लाखों मरीजों के लिए गंभीर बीमारियों का इलाज काफी सस्ता हो जाएगा.
  2. मध्यम वर्ग को टैक्स राहत: नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत ₹12 लाख तक की वार्षिक आय वाले वेतनभोगी के लिए प्रभावी कर देयता (tax liability) शून्य बनी हुई है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी वित्तीय राहत मिली है।
  3. यूपी के लिए भारी-भरकम फंड: केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को लगभग ₹20,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रस्ताव किया है. इससे राज्य में सड़कों और पुलों के निर्माण में तेजी आएगी.
  4. वरिष्ठ नागरिकों को लाभ: वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती (tax deduction) की सीमा को दोगुना कर ₹1 लाख कर दिया गया है, जिससे सेवानिवृत्त लोगों के पास अधिक पैसा बचेगा。
  5. सस्ता विदेशी सफर और पढ़ाई: विदेशी यात्रा पैकेज और विदेश में शिक्षा/इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर टीसीएस (TCS) की दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है.
  6. किसानों के लिए AI क्रांति: यूपी के किसानों के लिए 'भारत-विस्तार' (Bharat-VISTAAR) नामक एक बहुभाषी AI टूल पेश किया गया है, जो उन्हें स्थानीय भाषा में सटीक मौसम और फसल सलाह प्रदान करेगा.
  7. पर्यटन और विरासत का विकास: बजट में यूपी के सारनाथ और हस्तिनापुर सहित देश के 15 ऐतिहासिक स्थलों को 'वाइब्रेंट कल्चरल डेस्टिनेशन' के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य में रोजगार और पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे.
  8. महिला सशक्तिकरण: हर जिले में बालिका छात्रावास (Girls' Hostels) बनाने और महिला उद्यमियों के लिए 'She MARTS' (सामुदायिक रिटेल आउटलेट) शुरू करने का प्रावधान किया गया है.
  9. मुआवजे पर टैक्स छूट: मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा आम आदमी को दिए जाने वाले ब्याज और मुआवजे को अब आयकर से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है.
  10. बुनियादी ढांचे का विकास: यूपी के बड़े शहरों के लिए मेट्रो विस्तार और बुनियादी ढांचे के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का प्रावधान है, जो शहरी जीवन को आसान बनाएगा.

संपादक की पसंद

