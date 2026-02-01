ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026 ; धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए 5,000 करोड़ रुपये का इंतजाम

लखनऊ : केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंदिरों वाले शहरों के विकास पर विशेष जोर दिया है. इसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस राशि से धार्मिक महत्व के शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन सुविधाएं, सड़कें, स्वच्छता और अन्य विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा. उत्तर प्रदेश में अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख मंदिर शहर इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे. ये शहर पहले से ही धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं.















वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और प्रयागराज में महाकुंभ ने पर्यटन को नई ऊंचाई दी है. अब केंद्र की इस नई योजना से इन शहरों का और तेज विकास होगा. अयोध्या में राम मंदिर के इर्द-गिर्द पहले से ही सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और होटल का विस्तार हो रहा है. 5,000 करोड़ की इस मदद से यहां और बेहतर बस स्टैंड, पार्किंग, गेस्ट हाउस, स्वच्छता और हरित क्षेत्र बढ़ेंगे. इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और शहर विश्व स्तर का पर्यटन केंद्र बनेगा. प्रयागराज में त्रिवेणी संगम और कुंभ की वजह से लाखों श्रद्धालु आते हैं. इस फंड से घाटों का सुंदरीकरण, बेहतर कनेक्टिविटी, रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी.











अयोध्या-प्रयागराज एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं को और गति मिलेगी. जिससे यात्रा आसान और तेज होगी. वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के बाद पर्यटन पहले ही तेजी से बढ़ा है. यहां 55 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं. नई राशि से गंगा घाट, पुरानी गलियों का विकास, होटल और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं और बेहतर होंगी. इससे श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी. यह योजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी. होटल, दुकानें, गाइड, परिवहन और छोटे व्यवसायों को फायदा होगा.







प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि निश्चित तौर पर धार्मिक पर्यटन और धर्म से जुड़े हुए क्षेत्र का विकास बहुत जरूरी है. राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने करकर में लगातार विकास के प्रोजेक्ट चल रही है. केंद्र सरकार ने इस बजट में भी 5000 करोड़ का प्रावधान करके यह साबित कर दिया है कि सनातन स्मृति चिह्न के विकास के लिए यह सरकार कृत संकल्प है. इससे इन शहरों को बहुत फायदा होगा.