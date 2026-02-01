ETV Bharat / state

टैक्स स्लैब से निराशा, आयुष योजनाओं से पहाड़ी राज्य को उम्मीद, बजट पर शिमला की जनता की प्रतिक्रिया

वहीं, आयुष और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को लेकर बजट में की गई घोषणाओं का शिमला में सकारात्मक स्वागत देखने को मिला. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा, "मैं तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं. आयुष फार्मेसियों और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा और अधिक कुशल व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही, जामनगर में डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को भी अपग्रेड किया जाएगा."

शिमला: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में नौवां आम बजट पेश किए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जनता की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. बजट को लेकर जहां कुछ वर्गों में असंतोष नजर आया, वहीं कई मुद्दों पर लोगों ने सहमति भी जताई. शिमला के नौकरीपेशा और मिडिल क्लास का कहना है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न किया जाना उनके लिए निराशाजनक रहा. बढ़ती महंगाई के बीच टैक्स में राहत की उम्मीद थी, जो इस बजट में पूरी नहीं हो सकी. हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की है.

शिमला के स्थानीय नागरिकों और बुजुर्गों का कहना है कि, आयुर्वेद और आयुष सेवाओं को बढ़ावा देना पहाड़ी राज्यों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि यहां की बड़ी आबादी पारंपरिक उपचार पद्धतियों पर निर्भर है. कुछ लोगों ने इस फैसले पर सरकार के प्रति सहमति जताई. हालांकि, स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि सड़क ढांचा, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं पर और अधिक ठोस बजटीय प्रावधान होने चाहिए थे, खासकर भूस्खलन और बारिश से होने वाले नुकसान को देखते हुए.

यूनियन बजट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

शिमला घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि, "इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है. रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. महंगाई लगातार आसमान छू रही है. घर चलाना मुश्किल हो रहा है. डिग्री के बावजूद सही सैलरी नहीं मिल रहा है. नौकरी के लिए सरकार को कुछ ऐलान करना चाहिए."

स्थानीय निवासी का कहना है कि, "इस बजट में कुछ खास नहीं है. गर्ल्स हॉस्टल तो होने चाहिए, लेकिन गर्ल्स सेफ्टी का ज्य़ादा ध्यान रखना जरूरी है. इस बजट में स्टूडेंट, PhD स्कॉलर के लिए कुछ हैं. स्कूलों के अंदर कंटेंट क्रिएशन का केंद्र खोल दिया है, इससे बच्चे पढ़ाई की बजाय दूसरे तरफ अधिक ध्यान देंगे. बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी."

वहीं, शिमला के एक अन्य स्थानीय युवा सौरव ने बताया कि, "मैं इस बजट से काफी खुश हूं, संतुष्ट हूं. इस बजट में उनके लिए बजट बढ़ाया गया है जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए दिन-रात डटे रहते हैं. उन्हें नई-नई ऑपरच्यून्टी मिलेगी. रक्षा क्षेत्र में बजट बढ़ाने से एक लाभ यह मिलेगा कि हमारे सैनिकों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हथियार मिलेंगे."

स्थानीय और पर्यटकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है. शिमला की जनता की राय में यह बजट मिश्रित लेकिन संतुलित नजर आता है, जहां कुछ फैसलों पर असहमति तो कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं पर समर्थन और सहमति साफ तौर पर दिखाई दी है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अब ये परिवार भी BPL में होंगे शामिल, आज से चौथे चरण के सर्वेक्षण का कार्य शुरू

ये भी पढ़ें: हिमाचल की उम्मीदों पर फिरा पानी, फाइनेंस कमीशन ने राज्यों के लिए नहीं की आरडीजी की सिफारिश