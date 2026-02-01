ETV Bharat / state

बजट में युवाओं समेत हर वर्ग पर फोकस, मोहन यादव ने बताया मध्य प्रदेश को कहां-कितना लाभ?

बजट पर मोहन यादव बोले हर क्षेत्र में फोकस, वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफॉर्म पर बल. उमंग सिंघार बोले- युवाओं, किसानों के लिए कुछ नहीं.

MOHAN YADAV REACTION BUDGET 2026
बजट पर मोहन यादव ने दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 4:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने बजट पेश कर दिया है. इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर खास फोकस किया गया है. 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5000 करोड़ रुपए खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने का जो प्लान है, इससे मध्य प्रदेश को लाभ पहुंचेगा. उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कृषि प्रधान राज्य मध्य प्रदेश के किसानों के लिए तो बजट में कोई राहत और सौगात नहीं है.

मोहन यादव ने बताया बजट मध्य प्रदेश के लिए कैसे है खास

बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5000 करोड़ रुपए खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने से प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को लाभ पहुंचेगा. वहीं प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण और जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की व्यवस्था से जनसामान्य के लिए सुविधा बढ़ जाएगी."

मोहन यादव ने कहा कि "केंद्रीय बजट में वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफॉर्म पर बल दिया गया है, इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को पीएम मित्र पार्क के रूप में टेक्सटाइल क्षेत्र की बड़ी सौगात दी है, इससे 3 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही 6 लाख किसानों को लाभ होगा. इस पार्क से प्रदेश का मालवा-निमाड़ अंचल नई उड़ान के लिए तैयार है. केंद्र सरकार की वस्त्र उद्योग सेक्टर की दूरगामी नीतियों से संपूर्ण राष्ट्र के साथ-साथ मध्य प्रदेश को भी विशेष लाभ होगा.

'किसानों के लिए बजट में ना राहत ना कोई सौगात'

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से लगातार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते आ रहे हैं लेकिन आज जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है. मध्य प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा एमएसपी को लेकर परेशान है. मक्का जैसी फसल किसान को 800, 1000 या 1200 रुपये प्रति क्विंटल में बेचनी पड़ रही है, जबकि इससे उत्पादन लागत तक नहीं निकल पा रही."

उमंग सिंघार ने कहा किसानों, युवाओं के लिए बजट में ना राहत ना कोई सौगात (ETV Bharat)

उन्होंने सवाल उठाया कि "क्या इस बजट में किसानों की इस गंभीर समस्या का कोई समाधान है." युवाओं के मुद्दे पर उमंग सिंघार ने कहा कि "केंद्र सरकार बार-बार स्टार्टअप और रोजगार की बातें करती है लेकिन मध्य प्रदेश के युवाओं को इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला. स्टार्टअप के नाम पर सिर्फ मंचों से भाषण दिए गए, जबकि जमीन पर अवसर और रोजगार कहीं दिखाई नहीं देते."

'विकास का रोडमैप है बजट'

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि "यह बजट आने वाले अगले 10 वर्षों में भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा, उसे तय करने वाला बजट है. चाहे रियल एस्टेट की बात हो या चिप मैन्युफैक्चरिंग, हर क्षेत्र में भारत में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है. भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अधिक होने के कारण एक्सपोर्ट प्रभावित होता है. इस बजट में पहली बार अलग मालगाड़ी कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, जिससे लॉजिस्टिक्स खर्च कम होगा. टैक्सपेयरों को राहत देते हुए नाममात्र की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है. मेरी नजर में ये बजट हर वर्ग को राहत देने वाला है."

TAGGED:

BUDGET 2026
NIRMALA SITHARAMAN
BUDGET REACTION UMANG SINGHAR
BUDGET REACTION HEMANT KHANDELWAL
MOHAN YADAV REACTION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.