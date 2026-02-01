केंद्रीय बजट 2026; बनारस में शिप रिपेयर इकोसिस्टम के ऐलान से नाविकों में खुशी, जल परिवहन को मिलेगी रफ्तार
बजट में प्रावधान से वाराणसी की आर्थिक अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 3:10 PM IST
वाराणसी: बजट में काशी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम विशेष केंद्र स्थापित किए जाने को लेकर नविकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बारे में नविकों का कहना है कि यह बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है.
आज बजट में किए गए प्रावधानों में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र को कई बड़ी सौगातें मिली हैं. 2026-27 के इस बजट में वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए जहाज मरम्मत प्रणाली स्थापित करने की घोषणा हुई है. यह वाराणसी से जल परिवहन के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को न सिर्फ एक मजबूत आधार देगा, बल्कि सीएनजी से संचालित होने वाली नावों की मरम्मत के लिए भी अब एक सार्थक प्रयास देखने को मिलेगा.
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहरों में जहाज मरम्मत की सुविधा उपलब्ध कराने से न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि जल परिवहन में भी सुधार देखने को मिलेगा. इस योजना के तहत वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास निश्चित तौर पर यहां के लोकल नाविकों को भी बड़ा फायदा पहुंचाएगा. वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि यह परियोजना जलमार्गों के माध्यम से माल और यात्रियों के परिवहन को और भी सुगम बनाने का काम करेगी.
वाराणसी में जहाज मरम्मत प्रणाली की स्थापना एक बहुत सार्थक प्रयास के रूप में सामने देखी जा रही है. यह परियोजना न सिर्फ जल परिवहन को मजबूत करेगी बल्कि वाराणसी की आर्थिक अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी. बजट 2026 में की गई घोषणा के बाद यहां के नागरिकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.
इस बारे में मां गंगा सेवा निषाद राज न्यास के संगठन मंत्री शंभू निषाद का कहना है कि आज जो बजट पेश हुआ है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. वित्त मंत्री ने हमारे समाज के बारे में सोचा है. बनारस में मरम्मत केंद्र खुलने के बाद यहां के नविकों को आसानी होगी. जो यहां सेंटर बनेगा, वह हमारे लिए निश्चित तौर पर एक सार्थक प्रयास होगा.
कुछ फैक्ट्स
- वर्तमान समय में बनारस में 1000 से ज्यादा नावों का संचालन रजिस्टर्ड तौर पर हो रहा है.
- इनमें से करीब 750 नावें सीएनजी संचालित हैं, जबकि बाकी डीजल.
- सीएनजी नावों की मरम्मत के लिए अस्थाई तौर पर एक सेंटर राजघाट के पास संचालित हो रहा है.
- वर्तमान समय में दो बड़े क्रूज, दो मालवाहक क्रूज यहां हैं.
- इसके साथ ही कोलकाता और पटना के रास्ते लगभग चार बड़े क्रूज साल में दो बार बनारस पहुंचते हैं.
- बनारस में रामनगर के पास बंदरगाह का निर्माण भी किया गया है, जहां 2018 से अब तक कई मालवाहक जहाज पहुंच चुके हैं.
- बनारस से हल्दिया के बीच नई जल परिवहन योजना पर काम जारी है.
यह भी पढ़ें: UP को आम बजट में बड़ा तोहफा; टियर-2 और 3 में शामिल शहरों के डेवलपमेंट को मिलेगी रफ्तार