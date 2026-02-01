ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026; बनारस में शिप रिपेयर इकोसिस्टम के ऐलान से नाविकों में खुशी, जल परिवहन को मिलेगी रफ्तार

वाराणसी: बजट में काशी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम विशेष केंद्र स्थापित किए जाने को लेकर नविकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बारे में नविकों का कहना है कि यह बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है.

आज बजट में किए गए प्रावधानों में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र को कई बड़ी सौगातें मिली हैं. 2026-27 के इस बजट में वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए जहाज मरम्मत प्रणाली स्थापित करने की घोषणा हुई है. यह वाराणसी से जल परिवहन के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को न सिर्फ एक मजबूत आधार देगा, बल्कि सीएनजी से संचालित होने वाली नावों की मरम्मत के लिए भी अब एक सार्थक प्रयास देखने को मिलेगा.

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहरों में जहाज मरम्मत की सुविधा उपलब्ध कराने से न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि जल परिवहन में भी सुधार देखने को मिलेगा. इस योजना के तहत वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास निश्चित तौर पर यहां के लोकल नाविकों को भी बड़ा फायदा पहुंचाएगा. वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि यह परियोजना जलमार्गों के माध्यम से माल और यात्रियों के परिवहन को और भी सुगम बनाने का काम करेगी.

वाराणसी में जहाज मरम्मत प्रणाली की स्थापना एक बहुत सार्थक प्रयास के रूप में सामने देखी जा रही है. यह परियोजना न सिर्फ जल परिवहन को मजबूत करेगी बल्कि वाराणसी की आर्थिक अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी. बजट 2026 में की गई घोषणा के बाद यहां के नागरिकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.