पीएम मोदी को बजट पर नहीं बोलने दे रहा विपक्ष, कल टली अप्रिय घटना; मनोज तिवारी का आरोप

भोजपुरी गायक व भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इस बजट की एक बड़ी विशेषता हर जिले में स्किल सेंटर स्थापित करना है.

Published : February 5, 2026 at 4:54 PM IST

नई दिल्ली: भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गुरूवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर हमला बोला. साथ ही केंद्रीय बजट की तारीफ की. मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि विपक्ष एक साजिश के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बजट पर बोलने नहीं दे रहा है.

उन्होंने कहा कि सरकार संसद के माध्यम से बजट के महत्वपूर्ण प्रावधान जनता को बताना चाहती है, लेकिन विपक्ष व्यर्थ के मुद्दों को उठाकर जनता का पैसा बर्बाद करा रहा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष महिला सांसदों को आगे रखकर किसी अप्रिय घटना को अंजाम देना चाहता था, लेकिन सत्तापक्ष ने समझदारी से इसे टाल दिया. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को उचित नहीं कहा जा सकता.

मनोज तिवारी ने की बजट की तारीफ: भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए बताया कि अब तक लोगों को बजट से केवल टैक्स छूट की जानकारी मिलने की ही उम्मीद रहती थी. यह छूट भी थोड़ी-बहुत ही हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले वर्ष 12 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह करमुक्त कर दिया. इससे आम लोगों को बड़ा लाभ हुआ. व्यावहारिक रूप से 12.75 लाख रुपए वार्षिक कमाने वालों को अब कोई कर नहीं चुकाना पड़ता.

मनोज तिवारी की विपक्ष पर तंज: भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने कहा कि इस बजट की एक बड़ी विशेषता हर जिले में स्किल सेंटर स्थापित करना है. इससे बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हर राज्य और हर जिले में लोगों को रोजगार मिलेगा. इससे सबसे निचले स्तर के लोगों को मजबूती दी जा सकेगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ज्ञान (GYAN यानी युवा, महिला, किसान और गरीब) के चार वर्गों की बात की थी. सरकार बजट के माध्यम से इन सभी चारों वर्गों के कल्याण की योजना पर काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, डाटा संरक्षण और माइक्रोचिप आधारित अर्थव्यवस्था का है. बजट के माध्यम से देश को इसी दिशा में ले जाने की कोशिश की गई है. उन्होंने कहा कि इससे भारत आने वाले समय में एक मज़बूत और विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने नियमों में बदलाव कर व्यापार करने की तकनीकी और कानूनी अड़चनो को दूर किया गया है.

