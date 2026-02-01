ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026: सुरक्षित होगी देश की राजधानी, दिल्ली पुलिस को मिले 12,503 करोड़ रुपये

दिल्ली पुलिस को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करना और बुनियादी ढांचे में सुधार लाना लक्ष्य.

बजट 2026ः दिल्ली पुलिस को मिले 12,503 करोड़ रुपये
बजट 2026ः दिल्ली पुलिस को मिले 12,503 करोड़ रुपये (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 1, 2026 at 4:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को संसद में पेश किए गए आम बजट 2026-27 में देश की राजधानी की सुरक्षा को और पुख्ता करने पर विशेष जोर दिया गया है. केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के लिए 12,503.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह आवंटन पिछले वित्त वर्ष (2025-26) के 11,931.66 करोड़ रुपये के मुकाबले 4.79 प्रतिशत अधिक है. बजट में की गई इस बढ़ोतरी का सीधा उद्देश्य दिल्ली पुलिस को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करना और बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है.

स्मार्ट ट्रैफिक और संचार नेटवर्क पर रहेगा फोकस

दिल्ली पुलिस को मिलने वाली इस भारी-भरकम राशि का उपयोग केवल नियमित खर्चों के लिए ही नहीं, बल्कि कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए भी किया जाएगा. दिल्ली पुलिस को मिले बजट की राशि से सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने और यातायात को सुगम बनाने के लिए एक 'मॉडल ट्रैफिक सिस्टम' विकसित किया जाएगा. पूरे एनसीआ क्षेत्र में दिल्ली पुलिस के संचार तंत्र को और अधिक मजबूत और त्वरित बनाया जाएगा. साथ ही आधुनिक हथियारों, जांच के नए उपकरणों और सीसीटीवी कैमरों के जाल को और विस्तार देने की योजना है. पुलिस कर्मियों को बदलती आपराधिक चुनौतियों और साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा.

बजट विकसित भारत की दिशा में एक दूरदर्शी, समावेशी और निर्णायक दस्तावेज

उधर, केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रवीण खंडेलवाल, सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कहा कि यह बजट दूरदर्शी सोच, व्यावहारिक नीतियों और आर्थिक सशक्तिकरण का उत्कृष्ट समन्वय है, जो भारत को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ाएगा. उन्होंने बजट को एक प्रामाणिक और वास्तविक रूप से समावेशी दस्तावेज बताया.

खंडेलवाल ने कहा कि बजट के विभिन्न प्रावधानों का प्रधानमंत्री के ‘स्वदेशी’ आह्वान से सीधा जुड़ाव भारत के निर्यात को नई मजबूती देगा और भारतीय उत्पादों के लिए नए वैश्विक बाज़ार खोलने में सहायक सिद्ध होगा. उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त, निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व का सशक्त प्रतिबिंब है, जिनके मार्गदर्शन में भारत वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है. यह बजट अपने समावेशी दृष्टिकोण, ठोस कार्ययोजना और स्पष्ट दिशा के माध्यम से देश की आर्थिक नींव को और अधिक मजबूत करता है.

खंडेलवाल ने कहा, “यह बजट देश के व्यापारियों, उद्यमियों, निवेशकों और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए आत्मविश्वास से भरा सकारात्मक संदेश देता है. आर्थिक विकास के साथ समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की भावना इस बजट को विशिष्ट बनाती है.”

दिल्ली पुलिस को मिले फंड की स्थिति

  • वित्त वर्ष 2025-26: आवंटित राशि -11,931.66 करोड़ रुपये
  • वित्त वर्ष 2026-27: आवंटित राशि -12,503.65 करोड़ रुपये
  • वृद्धि: 4.79%

ये भी पढ़ें:

  1. बजट 2026 में 6 बड़े क्षेत्रों पर फोकस, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर MSME तक, ये है सरकार का मास्टरप्लान
  2. वित्त मंत्री ने बजट 2026 में कई चीजों में दी बड़ी राहत, बैंकिंग रिफॉर्म समेत कई क्षेत्रों में बड़ी घोषणाएं
  3. Budget 2026: बजट की प्रमुख घोषणाएं, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, जानें
  4. बजट 2026 से शेयर बाजार को झटका, सेंसेक्स 2000 पॉइंट डाउन, मेटल शेयरों में 18% की महा-गिरावट
  5. आम बजट 2026 को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या बोलीं, जानिए

TAGGED:

DELHI POLICE BUDGET 2026
DELHI POLICE BUDGET
दिल्ली पुलिस बजट 2026
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.