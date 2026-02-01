ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026: सुरक्षित होगी देश की राजधानी, दिल्ली पुलिस को मिले 12,503 करोड़ रुपये

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को संसद में पेश किए गए आम बजट 2026-27 में देश की राजधानी की सुरक्षा को और पुख्ता करने पर विशेष जोर दिया गया है. केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के लिए 12,503.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह आवंटन पिछले वित्त वर्ष (2025-26) के 11,931.66 करोड़ रुपये के मुकाबले 4.79 प्रतिशत अधिक है. बजट में की गई इस बढ़ोतरी का सीधा उद्देश्य दिल्ली पुलिस को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करना और बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है.

स्मार्ट ट्रैफिक और संचार नेटवर्क पर रहेगा फोकस

दिल्ली पुलिस को मिलने वाली इस भारी-भरकम राशि का उपयोग केवल नियमित खर्चों के लिए ही नहीं, बल्कि कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए भी किया जाएगा. दिल्ली पुलिस को मिले बजट की राशि से सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने और यातायात को सुगम बनाने के लिए एक 'मॉडल ट्रैफिक सिस्टम' विकसित किया जाएगा. पूरे एनसीआ क्षेत्र में दिल्ली पुलिस के संचार तंत्र को और अधिक मजबूत और त्वरित बनाया जाएगा. साथ ही आधुनिक हथियारों, जांच के नए उपकरणों और सीसीटीवी कैमरों के जाल को और विस्तार देने की योजना है. पुलिस कर्मियों को बदलती आपराधिक चुनौतियों और साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा.

बजट विकसित भारत की दिशा में एक दूरदर्शी, समावेशी और निर्णायक दस्तावेज

उधर, केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रवीण खंडेलवाल, सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कहा कि यह बजट दूरदर्शी सोच, व्यावहारिक नीतियों और आर्थिक सशक्तिकरण का उत्कृष्ट समन्वय है, जो भारत को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ाएगा. उन्होंने बजट को एक प्रामाणिक और वास्तविक रूप से समावेशी दस्तावेज बताया.