ETV Bharat / state

MSME बनेगा ‘विकसित भारत 2047’ का ड्राइवर, बजट से बदलेगी देश की आर्थिक तस्वीर: प्रवीण खंडेलवाल

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का आम बजट लोकसभा में पेश किया. जिसपर कई प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आ रही है.

आम बजट पर प्रतिक्रिया
आम बजट पर प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 2, 2026 at 4:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के आम बजट 2026 में पहली बार एमएसएमई सेक्टर को केंद्र में रखकर कई अहम योजनाओं का ऐलान किया गया है. चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह बजट न सिर्फ छोटे-मझोले उद्योगों को मजबूती देगा, बल्कि भारत को ग्लोबल मार्केट में भी नई पहचान दिलाएगा.

खंडेलवाल ने कहा कि बजट में किए गए प्रावधानों से एमएसएमई सेक्टर में फाइनेंशियल लिक्विडिटी बढ़ेगी. इससे उद्योगों की एफिशिएंसी सुधरेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और उत्पाद ज्यादा कॉम्पिटेटिव बनेंगे. उन्होंने बताया कि लैंडिंग कॉस्ट कम होने से देश के उत्पाद घरेलू ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मजबूत स्थिति में होंगे.

भारत ही नहीं, ग्लोबल मार्केट पर नजर: उन्होंने बताया कि इन सुधारों के चलते भारत अपनी घरेलू मांग की पूर्ति करने के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट में अपना शेयर भी बढ़ाएगा. अब यह साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 का विजन एमएसएमई सेक्टर के जरिए ही आगे बढ़ेगा.

आम बजट पर प्रवीण खंडेलवाल का बयान (ETV Bharat)

योजनाएं आम लोगों तक कैसे पहुंचेंगी: एमएसएमई से जुड़े प्रावधानों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के सवाल पर सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इसके लिए पार्टी और संगठन दोनों स्तर पर काम होगा. भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे और नेटवर्क के जरिए आम लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचाएगी, ताकि हर व्यापारी और उद्यमी इसका लाभ उठा सके.

विपक्ष पर तंज: विपक्ष की आलोचना पर प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि विपक्ष ने बजट को ठीक से पढ़ा नहीं है. अगर बजट को ध्यान से पढ़ा जाए तो साफ दिखेगा कि समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसे इसमें तरजीह न दी गई हो.

व्यापार महोत्सव से मिलेगा नया मंच: सांसद ने जानकारी दी कि 1 मई 2026 से 4 मई 2026 तक प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह अपने आप में पहला और अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें देशभर से दो हजार से अधिक डेलीगेट्स अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने बताया कि इस व्यापार महोत्सव में विदेशों से भी प्रतिनिधिमंडल आएंगे. इसमें भारत के अंदर और विदेशों में व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, इस पर रणनीति बनाई जाएगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकल उत्पाद ही आगे चलकर ग्लोबल पहचान बनाएंगे.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

REACTIONS ON UNION BUDGET 2026
GENERAL BUDGET 2026
PRAVEEN KHANDELWAL ON MSME
DELHI BJP MP PRAVEEN KHANDELWAL
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.