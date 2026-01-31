केंद्रीय बजट से कितना बदलेगा रेलवे का ट्रैक? मध्य प्रदेश में तेज होंगे दोहरीकरण और नई रेल लाइन के काम
मध्य प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं के कामों में आएगी तेजी, केंद्रीय बजट में रेलवे को ऐतिहासिक उछाल के साथ बजट मिलने की उम्मीद.
भोपाल: 1 फरवरी को केंद्र सरकार आम बजट के साथ रेलवे का बजट भी प्रस्तुत करने जा रही है. इससे मध्य प्रदेश के हिस्से में बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है. संसद में पेश ताजा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में रेलवे की 24 बड़ी परियोजनाएं अलग-अलग चरणों में चल रही हैं. कुछ परियोजनाएं अंतिम दौर में हैं, तो कई ऐसी भी हैं, जो सालों से फाइलों और जमीन अधिग्रहण में उलझी हुई हैं. ऐसे में रविवार को पेश होने वाला केंद्रीय बजट राज्य के रेलवे नेटवर्क को नई रफ्तार देने वाला साबित हो सकता है.
89,543 करोड़ रुपये की 24 प्रमुख रेल परियोजनाएं
1 अप्रैल 2025 तक मध्य प्रदेश में पूर्णतः या आंशिक रूप से स्थित 24 रेलवे परियोजनाएं (08 नई लाइन, 02 गेज परिवर्तन और 14 दोहरीकरण) योजना और क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं. इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 4,740 किलोमीटर है, जिनमें से 2,092 किलोमीटर लाइन चालू की जा चुकी है. इन सभी परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 89,543 करोड़ रुपये है, जबकि मार्च 2025 तक करीब 41,401 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. ये परियोजनाएं नार्थ सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, वेस्टर्न और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत संचालित हो रही हैं.
अतिरिक्त आवंटन से जल्द पूर्ण होंगी परियोजनाएं
मध्य प्रदेश में कोयला, सीमेंट और औद्योगिक माल ढुलाई को देखते हुए दोहरीकरण और तीसरी लाइन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है. कटनी-सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना (257 किमी) 92 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी है, जिस पर अब तक 3,122 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. इसी तरह इंदौर-उज्जैन, बीना-कोटा, अनूपपुर-कटनी तीसरी लाइन, रमना-सिंगरौली और करैलारोड-शक्तिनगर जैसी परियोजनाएं राज्य के रेल यातायात और माल परिवहन की रीढ़ बनने वाली हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में अतिरिक्त आवंटन मिलने से इन परियोजनाओं को तय समय से पहले पूरा किया जा सकता है.
वर्षों से अटकी नई लाइन परियोजनाओं को भी उम्मीद
मध्य प्रदेश में कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाएं ऐसी हैं, जिन पर काम शुरू होने के बावजूद रफ्तार बेहद धीमी है. इंदौर-बुधनी (इंदौर-जबलपुर) नई रेल लाइन परियोजना की अनुमानित लागत 7,474 करोड़ रुपये है, लेकिन अब तक भौतिक प्रगति शून्य बताई गई है. इसी तरह नीमच-बड़ीसादरी और रामगंजमंडी-भोपाल नई लाइन जैसी परियोजनाएं भी अधूरी हैं. इन परियोजनाओं को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में बढ़े आवंटन से जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य को गति मिलेगी.
रेलवे बजट आवंटन में ऐतिहासिक उछाल
पश्चिम मध्य रेलवे के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया का कहना है कि "आंकड़े बताते हैं, साल 2009 से 2014 के दौरान मध्य प्रदेश को रेलवे अवसंरचना के लिए औसतन सिर्फ 632 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मिलते थे. वहीं, 2014-19 में यह बढ़कर 4,213 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो गया. इसके बाद 2019-20 में आवंटन 6,906 करोड़, 2020-21 में 6,509 करोड़ और 2021-22 में 9,041 करोड़ रुपये तक पहुंचा. इसी प्रकार 2022-23 में यह बढ़कर 12,110 करोड़ रुपये हो गया. जबकि अब 2025-26 के लिए रेलवे बजट में मध्य प्रदेश को 14,745 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो 2009-14 की तुलना में 23 गुना से अधिक है."
नई पटरियों के विस्तार से बदली तस्वीर
सौरभ कटारिया ने बताया कि "रेलवे विस्तार के मामले में भी मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. साल 2009-14 के दौरान राज्य में कुल 145 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई थी, यानी औसतन 29 किलोमीटर प्रतिवर्ष बिछाई गई. वहीं, 2014 से 2025 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 2,651 किलोमीटर हो गया है, यानी औसतन 241 किलोमीटर प्रतिवर्ष. यह साफ संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश रेलवे नेटवर्क के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है."