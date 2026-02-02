ETV Bharat / state

देश के सबसे बड़े बंदरगाह से सीधे जुड़ेगा मध्य प्रदेश, केंद्रीय बजट में सिंहस्थ को क्या मिला?

भारतीय रेलवे के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर से मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र की तरक्की को मिलेगी रफ्तार, माल ढुलाई की लागत भी घटेगी.

MP 15185 CRORE RAIL BUDGET
रेलवे के कॉरिडोर से मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र की होगी तरक्की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 8:50 PM IST

Updated : February 2, 2026 at 9:08 PM IST

रतलाम: आम बजट के साथ रेलवे का बजट भी जारी हुआ है. जिसमें किस राज्य और रेलवे जोन को क्या-क्या सौगातें मिली है, इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीसी के जरिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि "मध्य प्रदेश के लिए बजट में 15185 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जिसमें मध्य प्रदेश में चल रही सभी बड़ी परियोजनाओं सहित उज्जैन सिंहस्थ के लिए भी राशि आवंटन किया गया है."

रेल मंत्री ने कहा कि "वर्ष 2014 से पूर्व की सरकार द्वारा एमपी को दिए जाने वाले रेल बजट की तुलना में यह 24% अधिक है. एमपी में टोटल रेलवे के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की आवंटित राशि 1 लाख 18 करोड़ रुपये की है. वहीं, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है. मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी के साथ ही समग्र विकास में इस बजट से नई गति मिलेगी."

मध्य प्रदेश को मिला 15185 करोड़ का रेल बजट (ETV Bharat)

सिंहस्थ 2028 के लिए जारी हुई राशि

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अलग-अलग राज्यों के लिए जारी हुए रेल बजट की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है. रेल मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश को पूर्व में भी इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन, दिल्ली मुंबई रेलमार्ग को फोरलेन करने जैसी बड़ी सौगातें मिल चुकी है. वहीं, ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई गति मिल सकेगी.

MP DIRECTLY CONNECTED TO PORTS
बड़े बंदरगाह से सीधे जुड़ेगा मध्य प्रदेश (ETV Bharat)

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा "उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर बड़ी तैयारी रेलवे के द्वारा की जा रही है. जिसमें कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सहित सभी विषयों को ध्यान में रखा गया है. इसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दूंगा."

रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि "रेल बजट में मध्य प्रदेश को दी गई राशि से रेल मंडल की विभिन्न परियोजनाओं का कार्य तीव्र गति से हो सकेगा. वहीं, किस परियोजना और कार्य के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी."

बड़े बंदरगाह से सीधे जुड़ेगा मध्य प्रदेश

केन्द्र सरकार ने बजट में पश्चिम बंगाल के डंकुनी से सूरत गुजरात को जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया है. ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर से मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र की तरक्की को रफ्तार मिलने जा रही है. पश्चिम बंगाल से गुजरात के बीच बनने वाला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से मध्य प्रदेश के भी कई शहर सीधे जुड़ने जा रहे हैं. इससे जहां यात्रियों को फायदा होगा, वहीं मध्य प्रदेश में तैयार होने वाले माल को विदेश तक पहुंचाने का रास्ता सुलभ हो जाएगा. केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि इस कॉरिडोर के माध्यम से मध्य प्रदेश के औद्योगिक केन्द्र सीधे देश के सबसे बड़े बंदरगाह से जुड़ जाएंगे. इससे माल ढुलाई की लागत भी घटेगी.

पश्चिम मध्य रेलवे की जनरल मैनेजर शोभना बंदोपाध्याय का कहना है कि "इस आवंटन से मध्य प्रदेश में चल रहे प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी. रेलवे ने मध्य प्रदेश में कई नई रेल लाइन बिछाई गई है और इनका फायदा केवल माल गाड़ियों को नहीं, बल्कि यात्री गाड़ियों को भी मिलेगा. जैसे कि इटारसी से लेकर बीना तक चौथी रेलवे लाइन बिछाई गई है."

