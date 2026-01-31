हिंदुस्तान के दिल की सुनो, बजट पर टकटकी लगाए हैं मध्य प्रदेश के ये खास सेक्टर
मध्य प्रदेश के किसान, टूरिज्म डिपार्टमेंट, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को केंद्रीय बजट से हैं बड़ी उम्मीदें, जानें एआई सेक्टर को लेकर क्या बोले एक्सपर्ट.
January 31, 2026
भोपाल: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं. हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश ने भी आस लगाई है कि आखिर वित्त मंत्री के पिटारे से मध्य प्रदेश की झोली में क्या क्या आता है. जानिए मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत कर्मचारियों की बजट से क्या उम्मीदें हैं.
सब्सिडी की डिमांड, किसानों को मिलें बेहतर दाम
मध्य प्रदेश देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है. यहां की इकानॉमी में कृषि सबसे मजबूत पिलर में से है. ऐसे में बड़ा वर्ग किसानों का है, जो केन्द्रीय बजट से उम्मीद लगाए है. किसानों को आस बंधी है कि इस बजट में उन पर प्राथमिकता से गौर किया जाएगा. खासकर एमएसपी बढ़ाए जाने के साथ उसका समय पर भुगतान हो. इसके अलावा सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक जिलों में से एक सीहोर के किसानों की मांग है कि उनकी उपज का उन्हें सही दाम मिले. गेहूं की कीमत साढ़े 3 हजार से 4 हजार क्विंटल हो.
इसके अलावा सोयाबीन 5 हजार से 6 हजार क्विंटल से समर्थन मूल्य में खरीदा जाए. किसानों की मांग है कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए. इसके अलावा वेयर हाउस की संख्या में बढ़ोतरी हो, ताकि अनाज खराब होने के बजाए सुरक्षित तरीके से संग्रहित किया जा सके. इसके अलावा कुछ किसानों की ये भी मांग है कि ट्रैक्टर पर किसानों को सब्सिडी दी जानी चाहिए. इसके साथ ही किसानों के बच्चे के रोजगार के रास्ते खुलें, इसकी भी आस लगाए हैं.
एनईपी लागू करने के लिए बजट में हो खास प्रावधान
मध्य प्रदेश में शिक्षाविद ये मानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किए जाने को लेकर बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिए. शिक्षाविद डी एस राय कहते हैं, "बजट शिक्षा के बुनियादी जरूरतों पर खर्च होना चाहिए. जिसमें स्कूलों की बिल्डिंग भी शामिल है." वे कहते हैं "इसमें दो राय नहीं कि पिछले सालों में शिक्षा का बजट बढ़ा है लेकिन इस बजट के क्रियान्वयन में उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ." इसके अलावा बजट से उम्मीद है कि "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, इस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, जो नौजवानों को रोजगार के नए अवसर देने के साथ दुनिया में एआई के साथ जो नई चुनौतियां हैं, उनके लिए तैयार कर सकें."
हेल्थ में एआई स्टार्टअप के लिए मिले विशेष अनुदान
उधर स्वास्थ्य क्षेत्र ने भी बजट से बहुत उम्मीदें लगाई हैं. तकनीक के साथ मानव संसाधन के बीच संतुलन स्थापित हो सके, ये इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है. लिहाजा चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों का ये मानना है कि बजट में स्वास्थ्य पर सबसे खास ध्यान दिया जाए. जो एआई स्टार्टअप कैंसर और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का समय रहते पता लगाने में सक्षम हैं, उनको विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए.
पूर्व सिविल सर्जन इंदर कुमार चुघ का कहना है कि "नए अस्पतालों की इमारतें बनकर खड़ी हो गई हैं, लेकिन अस्पताल परिसर में डॉक्टर और उनके स्टाफ के लिए क्वार्टर की डिमांड अब भी बनी हुई है." चुघ के मुताबिक चिकित्सा क्षेत्र में जीडीपी का 6 फीसदी से ज्यादा मेडिकल बजट होना चाहिए. इसी तरह से कैशलेस इंश्योरेंस 35 लाख तक बढ़ाए जाने की जरूरत है."
वन्य जीव, पर्यटन के लिए अलग से बजट जरुरी
नामीबिया के चीते भी मध्य प्रदेश में ही हैं और टाइगर स्टेट का दर्जा भी इसी प्रदेश को मिला है. वाइल्ड लाइफ की इस छलांग के बाद मध्य प्रदेश देश के वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का नया डेस्टिनेशन बन गया है. टूरिज्म एक्सपर्ट सुरेश पटवा कहते हैं, "इस प्रदेश में 70 फीसदी जंगल है. इसके बावजूद भी वन्य जीव पर्यटन को लेकर कोई प्रावधान नहीं है. दुनिया भर के पर्यटक जंगल की सैर के साथ वन्य जीवन को करीब से देखने यहां आते हैं, लेकिन नेशनल सेंचुरी में बड़े होटलों की कोई श्रृंखला यहां नहीं मिलती. जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है." टूर ट्रेवल ऑपरेटर राजेश बुधौलिया कहते हैं, "फारेस्ट टूरिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए जाने की जरूरत है."
कर्मचारियों की आस टैक्स मिले में छूट, गैस-पेट्रोल हों सस्ते
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बजट में सबसे बड़ी उम्मीद इनकम टैक्स की छूट को लेकर है. मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि "अब इस बजट में सरकार को इनकम टैक्स में छूट देनी चाहिए." वहीं लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राम सेन का कहना है कि "इस बजट में सरकार को ओपीएस बहाल कर देनी चाहिए, तो 2005 के बाद के कर्मचारियों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा."
बिजली आउटसोर्स कर्मचारी मनोज भार्गव का कहना है कि "आउटसोर्स कर्मचारी सिस्टम की रीढ़ हैं, इन पर सरकार को ध्यान देने की बहुत जरूरत है." कर्मचारी संघ के सुभाष वर्मा ने तुलसीदास के पद का उदाहरण देते हुए कहा कि "बजट ऐसा होना चाहिए कि सब को राहत हो. जैसा तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसत हरसत सबै जन, करसत लहै ना कोय. तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सब होय.