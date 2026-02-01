Budget 2026: उद्यमियों ने बजट को दिए 10 में से चार अंक, एक्सपर्ट्स बोले- कस्टम ड्यूटी हटाना सराहनीय कदम
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का आम बजट लोकसभा में पेश किया. जिसपर कई प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आ रही है.
Published : February 1, 2026 at 4:10 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: निर्मला सीतारमण ने मोदी कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री के रूप में अपना नवां बजट संसद में पेश किया है. केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. जहां एक तरफ इस बजट को बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बजट को लेकर निराशा भी जताई गई है. गाजियाबाद के उद्यमियों ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को 10 में से चार अंक दिए हैं जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर की गई व्यवस्था को सराहा है.
उद्यमी अरुण शर्मा ने कहा, इस बजट से उद्योग जगत को काफी उम्मीदें थी लेकिन बजट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है. केंद्र सरकार द्वारा बेहद निराशाजनक बजट जारी किया गया है. बजट में एमएसएमई सेक्टर के टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया गया है ना कोई राहत दी गई है. मौजूदा समय में उद्योग काफी चुनौतियों से गुजर रहा है ऐसे में हमें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया बजट उद्योग की हड्डी को मजबूत बनाने का काम करेगा लेकिन उद्योग जगत के लिए कोई विशेष पहल इस बजट में हमें नहीं दिखाई दी है.
''जीएसटी की दरों में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई'': स्टील उद्यमी जितेंद्र त्यागी ने कहा, हमें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इस बजट में जीएसटी की दरों का सरलीकरण करेगी लेकिन जीएसटी की दरों में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है. मौजूदा समय में उद्योगों का संचालन करना काफी चुनौतीपूर्ण हो चुका है. हालात, ऐसे हैं कि कई बार मैन्युफैक्चरिंग तक बंद करनी पड़ती है. सरकार को चाहिए था कि बजट में उद्योगों को थोड़ी बहुत राहत दी जाए ताकि मुश्किल दौर से गुजर रहे उद्योग वापस पटरी पर आ सके. जब पहले से संचालित उद्योग ही चुनौती से गुजर रहे हैं तो ऐसे में नए उद्योग कैसे लगेंगे. बजट हमारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर सका है. पिछली बार जारी हुआ बजट इस साल जारी हुए बजट से काफी बेहतर था. बजट को देखकर पता चल रहा है कि सरकार ने ज्यादा मंथन नहीं किया है.
बजट से उद्योग सेक्टर को कोई खास फायदा नहीं मिला: उद्यमी कैलाश अरोड़ा, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया बजट में कुछ ज्यादा खास बात नहीं है. हमें उम्मीद थी की सरकार इस बार इनकम टैक्स की दरों में थोड़ी बहुत राहत देगी. कच्चे माल की जीएसटी दरों में भी कटौती होने की उम्मीद थी लेकिन हमारे सभी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है. एमएसएमई के लिए दस हजार करोड रुपए आवंटित किए गए हैं. एमएसएमई काफी बड़ा सेक्टर है और 10 हजार करोड़ का आवंटन करना काफी कम है. केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट से उद्योग सेक्टर को कोई खास फायदा नहीं मिलेगा.
उद्योग जगत के लिए बजट में विशेष व्यवस्था नहीं: उद्यमी चक्रेश शर्मा ने कहा, इस बजट से हम काफी उम्मीद लगाए हुए बैठे थे. हमें उम्मीद थी कि इस बार उद्योग जगत के लिए बजट में विशेष व्यवस्था की जाएगी. बैंक लोन की ब्याज दरें, जीएसटी की दरों और टैक्स स्लैब में कमी आदि को लेकर बजट में राहत मिलने की उम्मीद थी. बजट को 10 में से चार अंक देंगे.
वरिष्ठ चिकित्सक डॉ बी पी त्यागी ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में जीवन रक्षक दवाइयां की कस्टम ड्यूटी हटाई गई है जो की सरकार की बेहद शानदार पहल है. सरकार की इस पहल का हम स्वागत करते हैं. 200 कैंसर सेंटर बनाने की बजट में बात कही गई है. कैंसर के मरीज देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं. सरकार का यह अच्छा निर्णय है. बजट में मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने की बात कही गई है. मेडिकल टूरिज्म बढ़ने से विश्व भर के मरीज भारत की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. सरकार की इस पहल से मेडिकल सेक्टर में रोजगार के नए अफसर भी सरजीत होंगे. केंद्र सरकार द्वारा बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए गए कदम लाभकारी सिद्ध होंगे.
