राजनीतिक दृष्टि से खत्म की गई RDG तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, कैबिनेट में होगी चर्चा: विक्रमादित्य सिंह

RDG ग्रांट खत्म किए जाने पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि, विपक्ष दलगत राजनीति से उठ कर प्रदेश हित में आवाज उठाए.

Vikramaditya Singh on Himachal RDG Grant
हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 5:39 PM IST

शिमला: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रवविार, 1 फरवरी को यूनियन बजट 2026-27 पेश किया. एक ओर भारतीय जनता पार्टी इस बजट को विकसित भारत का रोड मैप बता रही है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बजट को निराशाजनक बताया है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि RDG ग्रांट को खत्म किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

'RDG ग्रांट खत्म करना दुर्भाग्यपूर्ण'

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, "हिमाचल छोटा राज्य है और केंद्र की मदद पर निर्भर रहता है. प्रदेश में पहले ही आपदा से काफी नुकसान हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल को अपना घर मानते हैं. ऐसे में उनका कर्तव्य भी है कि हिमाचल के हितों का ध्यान रखना चाहिए. हिमाचल को अलग से पैकेज मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जो वर्षों से हिमाचल को ग्रांट मिल रही थी उसे बंद कर दिया है. यदि राजनीतिक दृष्टि से खत्म की गई है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इस मुद्दे पर रविवार को कैबिनेट में चर्चा होगी."

'बजट में हिमाचल का जिक्र नहीं'

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, हिमाचल को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं. लेकिन, बजट में हिमाचल का जिक्र नहीं किया गया. आजादी के बाद से ही हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान मिलता रहा, लेकिन उसे भी खत्म कर दिया गया. उन्होंने कहा कि, हिमाचल की सरकार हिमाचल के हितों की बार-बार बात कर रही है. हिमाचल के लोग RDG ग्रांट बंद होने से दुखी हैं.

हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)

'दलगत राजनीति से उठ कर भाजपा उठाए आवाज'

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, "सवाल कांग्रेस-बीजेपी का नहीं, बल्कि हिमाचल के लोगों के हित से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र में समक्ष बात रखनी चाहिए. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मामले को पीएम नरेंद्र मोदी सहित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष उठाएंगे. लेकिन, भाजपा के नेताओं और जो सांसद हैं उन्हें भी इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाना चाहिए."

