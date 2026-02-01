ETV Bharat / state

बजट 2026-27 : छात्र, युवा और महिलाओं पर फोकस, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर रोजगार सृजन की कवायद

युवाओं के लिए शिक्षा से रोजगार तक : बजट 2026-27 में शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर रोजगार और स्किल से जोड़ा गया है. बजट एक्सपर्ट सचिन खंडेलवाल ने बताया कि यूथ के लिए केंद्र सरकार का विजन बेहतर नजर आया है. एजुकेशन पर काफी फोकस रखा गया है. एजुकेशन बजट को बढ़ाया गया है. इसके अलावा स्किलिंग और टेक्नोलॉजी पर फोकस है. इसका उद्देश्य यही है कि युवा ज्यादा से ज्यादा स्किल पर ध्यान दें. साथ ही साथ नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी बढ़ावा देने की बात की गई है. इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए टैक्स रिबेट भी दिया गया है. इससे यूथ के एंप्लॉयमेंट के चांस भी बढ़ेंगे. एजुकेशन सेक्टर में फार्मा सेक्टर डेवलपमेंट पर बड़ा भी फोकस है.

जयपुर : केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाला दशक युवा शक्ति, शिक्षा आधारित रोजगार और महिला सशक्तिकरण के नाम रहेगा. 'युवा शक्ति-ड्रिवन बजट' के रूप में पेश इस बजट का फोकस आर्थिक विकास को गति देने, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सबका साथ-सबका विकास पर है. इसके साथ ही अब भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हुए रोजगार सृजन की कवायद की गई है.

5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास विकसित की जाएंगी ताकि छात्रों को पढ़ाई के साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल सके. हर जिले में STEM संस्थानों में गर्ल्स हॉस्टल, जिससे उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़े. 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब, जिससे गेमिंग, एनीमेशन और डिजिटल मीडिया में करियर के नए रास्ते खुलेंगे. चार टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन, जिससे रिसर्च और साइंस एजुकेशन को मजबूती मिलेगी. ईस्टर्न इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) की स्थापना, जिससे क्रिएटिव इंडस्ट्री को नया टैलेंट मिलेगा. NSQF आधारित कोर्स के जरिए 1.5 लाख मल्टी-स्किल्ड केयरगिवर को ट्रेनिंग. हेल्थ सेक्टर में Allied Health Professionals (AHPs) के लिए नए संस्थान. Khelo India Mission के तहत खेल प्रतिभाओं को वैज्ञानिक ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर. AVGC और ऑरेंज इकॉनमी को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए गैर-पारंपरिक नौकरियों के अवसर. टियर-II और टियर-III शहरों को आर्थिक केंद्र बनाने पर जोर, जिससे लोकल लेवल पर रोजगार पैदा हो.

महिलाओं के लिए शिक्षा, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता : बजट 2026-27 में महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि इकोनॉमिक पार्टनर बनाने की रणनीति दिखी. फाइनेंस एक्सपर्ट डॉ. पल्लवी मिश्रा ने बताया कि इस बजट को ग्रोथ बजट कहा जा सकता है. ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट है, इसके इंपैक्ट 5-6 साल बाद दिखेंगे और जहां तक महिलाओं का विषय है, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, स्टेम ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर वीमेन डेवलपमेंट और हेल्थ केयर गीवर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा. इसका इंपैक्ट भी महिलाओं पर ज्यादा होगा. इसके अलावा फिशरीज डेवलपमेंट, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट का इंपैक्ट भी सीधे तौर पर महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में फीमेल का वर्चस्व ज्यादा है.

उच्च शिक्षा में गर्ल्स हॉस्टल से ड्रॉप-आउट कम होंगे. Self Help Entrepreneur (SHE) Marts - महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कम्युनिटी-ओन्ड रिटेल प्लेटफॉर्म. केयर इकोसिस्टम के विस्तार से महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर नर्सिंग, केयर और हेल्थ-सपोर्ट जॉब्स. Divyang Kaushal Yojana और Divyang Sahara Yojana के तहत महिला दिव्यांगों को टार्गेटेड स्किल और सपोर्ट.

मैन्युफैक्चरिंग हब से रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस : सीआईआई के उपाध्यक्ष रजनीश भंडारी ने इसे एक अच्छा बजट बताते हुए कहा कि इसमें मुख्य रूप से बायोफार्मा, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को शामिल किया गया है. इससे ये स्पष्ट है कि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है. इस बजट के दूरगामी परिणाम अच्छे मिलेंगे.

उन्होंने बताया कि जो नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें ये बहुत जरूरी है कि हम सभी चीजों में आत्मनिर्भर बनें. चाहे वो डिफेंस हो या फार्मास्यूटिकल्स या फिर हेल्थ केयर सभी देश यही कर रहे हैं. भारत इसे अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि आज के समय की मांग यही है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बने. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बजट में स्पेसिफिकली राजस्थान के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें या फिर टूरिज्म हब बनाने की बात करें तो ये पूरे देश में लाने की बात है. इससे राजस्थान प्रदेश को भी फायदा होगा और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार भी सृजित होंगे.

हेल्थ, टूरिज्म और केयर इकोसिस्टम से रोजगार. मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए 5 हब (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर). नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जिससे टूरिज्म और सर्विस सेक्टर में स्किल्ड मैनपावर तैयार होगी. 10,000 टूरिस्ट गाइड्स की अप-स्किलिंग. इको-टूरिज्म, माउंटेन ट्रेल्स, बर्ड-वॉचिंग और टर्टल ट्रेल्स जैसे प्रोजेक्ट्स से ग्रामीण रोजगार. बिग कैट समिट और 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास, जिससे हेरिटेज और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा. 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के जरिए शहरों को जोड़ा जाएगा. टेंपल टाउन और छोटे शहरों को आर्थिक केंद्र बनाने की योजना. सस्टेनेबल और ग्रीन ट्रांसपोर्ट पर जोर.

