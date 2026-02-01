Union Budget 2026: हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने की बजट की सराहना, बोले सभी वर्गों का रखा गया ध्यान
निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में लगातार अपना 9वां बजट भाषण पेश किया. हिमाचल में भाजपा नेताओं ने बजट की जमकर तारीफ की है.
शिमला: निर्मला सीतारमण मोदी कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री के रूप में अपना 9वां बजट भाषण संसद में पेश किया है. अब बजट को लेकर अलग-अलग दलों के नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट को भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत 2047 की दिशा में एक सशक्त कदम बताया है. भाजपा के शिमला जिला मुख्यालय दीपकमल में प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि, समाज के हर वर्ष के कल्याण के लिए यह मोदी सरकार का बजट है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिली है. आइए जानते हैं हिमाचल में भाजपा नेताओं ने बजट को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दी है.
विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला ऐतिहासिक बजट 2026
भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने केंद्रीय आम बजट 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने वाला ऐतिहासिक बजट बताया है. राजीव बिंदल ने कहा कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट केवल आर्थिक आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का रोडमैप है, जो निवेश, उद्योग, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और आम नागरिकों की आकांक्षाओं को केंद्र में रखता है.
डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि, मोदी सरकार ने लोकलुभावनवाद की बजाय आम लोगों को प्राथमिकता दी है और बयानबाज़ी की जगह सुधारों को चुना है. आत्मनिर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र बन चुकी है और सरकार के प्रत्येक निर्णय का उद्देश्य नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना है. सरकार के निर्णायक फैसलों के कारण भारत निरंतर लगभग 7% की उच्च विकास दर प्राप्त कर रहा है और मजबूत मैक्रो-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हुई है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, यह बजट ऐतिहासिक दृष्टि से भी विशेष है क्योंकि यह पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है. वित्त मंत्री ने बजट के तीन प्रमुख कर्तव्य स्पष्ट किए हैं- पहला आर्थिक ग्रोथ को गति देना और निवेश, उद्योग एवं रोजगार को मजबूत करना; दूसरा जनता की उम्मीदों को पूरा करते हुए सामान्य नागरिकों को अधिक अवसर व सुविधाएं देना; और तीसरा सबका साथ, सबका विकास के माध्यम से विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना.
हिमाचल को केंद्र करों में हिस्सेदारी के तहत ₹13,949 करोड़ का लाभ
राजीव बिंदल ने हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कहा कि, "बजट 2026-27 प्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा. केंद्र सरकार के करों में हिमाचल प्रदेश को 1.217% हिस्सेदारी के अंतर्गत कुल ₹13,949.97 करोड़ की राशि प्राप्त होगी. यह आवंटन राज्य में विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास तथा अधोसंरचना परियोजनाओं को नई गति प्रदान करेगा."
पर्वतीय राज्यों के लिए Eco-Friendly Mountain Corridors और पर्यटन को बढ़ावा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, पर्वतीय राज्यों के लिए बजट में विशेष ध्यान रखा गया है. वित्त मंत्री ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण-संवेदनशील पर्वतीय मार्ग (Eco-Friendly Mountain Corridors) विकसित करने की घोषणा की है, जिससे हिमाचल में पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे. पर्यटन और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाएं हिमाचल जैसे पर्यटन-प्रधान राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. होटल, होमस्टे, इको-टूरिज्म और स्थानीय उत्पादों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.
डॉ. बिंदल ने कहा कि, बजट में घोषित Medical Tourism Hub योजना से हिमाचल प्रदेश को वेलनेस और स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं मिलेंगी. साथ ही आयुष सेक्टर को मजबूती देते हुए नए आयुर्वेद संस्थानों, फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के अपग्रेडेशन की घोषणा हिमाचल के लिए विशेष अवसर है क्योंकि प्रदेश औषधीय पौधों और पारंपरिक चिकित्सा का केंद्र रहा है.
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, "₹10,000 करोड़ की Biopharma Shakti Project योजना हिमाचल के फार्मा उद्योग के लिए वरदान सिद्ध होगी. बद्दी-सोलन क्षेत्र पहले ही देश के बड़े फार्मा हब के रूप में स्थापित है और इस योजना से निवेश, रोजगार और उत्पादन को नई गति मिलेगी. MSME क्षेत्र को TREDS के जरिए ₹7 लाख करोड़ से अधिक फंडिंग का प्रावधान हिमाचल के छोटे उद्योगों, फूड प्रोसेसिंग, स्थानीय उद्यमियों और स्टार्टअप्स को मजबूती देगा."
बजट में विकास योजनाओं को नई गति
डॉ. बिंदल ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सरकार ने पूंजीगत व्यय को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ ही हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, जलमार्ग विकास तथा ₹20,000 करोड़ की कार्बन कैप्चर योजना भारत को ग्रीन ग्रोथ की ओर अग्रसर करेगी. टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का लाभ हिमाचल के शिमला, मंडी, सोलन, कांगड़ा जैसे शहरों को भी मिलेगा.
फार्मा, आयुष, MSME और इंफ्रास्ट्रक्चर में नए अवसर
डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि बजट 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, विकसित हिमाचल और समृद्ध राष्ट्र निर्माण की दिशा में निर्णायक कदम है. यह बजट प्रदेश के पर्यटन, फार्मा, आयुष, पर्वतीय अवसंरचना, युवाओं के रोजगार और महिला सशक्तिकरण के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है.
'हिमाचल को बजट का बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ'
हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि, इस बजट में 7% ग्रोथ रेट के साथ यह देश के आर्थिक ग्रोथ की पहल है जो विकसित भारत-2047 के उद्देश्य को पूरा करता है. किसान , बागवान, युवा और महिला के कल्याण का और सबका साथ सबका विकास सोच का बजट है. रोजगार के सृजन की अपार संभावनाएं- एमएसएमई, निर्यात और खादी व फार्मा उद्योग में बनी है जिसे बजट में प्राथमिकता मिली है. फार्मा उत्पादकता में हिमाचल अग्रणी है तो जरूर हिमाचल को बड़ा लाभ मिलेगा. पर्यटन में हिमाचल के ट्रेकिंग और हाईकिंग का विस्तार करने का प्रावधान बजट में है जो हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देगा.
आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में मजबूत बजट
राजीव बिंदल ने कहा कि, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति किया गया है. अनुदान के रूप में राज्यों को राशि का प्रावधान है, जिसका लाभ हिमाचल को भी मिलेगा. हिमाचल को विभिन्न क्षेत्रों में बजट का बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ.
भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बजट
वहीं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "इस बजट से भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता नजर आ रहा है. एनडीए सरकार का लगातार 13वां बजट है जिससे भारत की आर्थिकी विश्व मानचित्र पर चौथे स्थान पर है. 2047 में भारत विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो उसे बजट में दिशा मिली है."
जयराम ठाकुर ने कहा कि, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिली है. बायो फार्मा शक्ति प्रोजेक्ट से हिमाचल की फार्मा इंडस्ट्री को भी लाभ मिलेगा . सेमीकंडक्टर 2.0 भी देश के लिए बड़ा कदम सिद्ध होगी. सबसे बड़ा लाभ लोगों को कैंसर, और अन्य बीमारियों की दवाओं में टैक्स कमी का लाभ मिलेगा. राज्यों के लिए टैक्स शेयर में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी से हिमाचल को आर्थिक सहायता होगी. आपदा के लिए बजट बढ़ाने से हिमाचल को भी लाभ मिलेगा. पर्यटन के क्षेत्र में लाभ रहेगा. शी मार्ट का बजट में जिक्र है जो हिमाचल को लाभान्वित होगी. जल जीवन मिशन में बढ़ोतरी भी बड़ी ख़बर है. मनरेगा की नई स्कीम में VB- GRAM G में बड़ी बढ़ोतरी लोगों को लाभान्वित करेगी.
बजट से रखी विकसित भारत की नींव: विपिन परमार
बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि, "इसके माध्यम से विकसित भारत-2047 की नींव रखी गई है. देश को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के प्रयास है, ग्रोथ रेट सात फीसदी है, जोकि लगातार आगे बढ़ रहा है. सबका साथ, सबका विकास लेकर 2047 का लक्ष्य रखा गया है. देश के इन्फास्ट्रक्चर विकसित करने पर भी बल है, जिसमें ग्लोबल हब के तहत फार्मास्यूटिकल पर विशेष फोकस है. आयुष्मान भारत में आंगनबाड़ी व आशा वर्करों को भी लाभ मिलेगा. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एमसएससेगी में सात हजार करोड़, लखपति दीदी सहित आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास है."
इसके साथ ही विपिन सिंह परमार ने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को विकसित करने के लिए गाइड को ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है, ट्रेक को एक्सप्लोर करने की भी बात कही है. ईको टूरिज्म को बढ़ाने पर भी हिमाचल में काम किया जाएगा। एडवेंचर टूरिज्म का भी जिक्र हुआ है. परमार ने कहा कि उत्तराखंड व हिमाचल में परिस्थिति के अनुरूप पर्वतीय टिकाऊ मार्ग विकसित करने का प्रावधान रखा गया है. तकनीकी आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य, हाई स्पीड रेल व अन्य सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है."
