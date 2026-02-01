ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट में बिहार के लिए गुड न्यूज, जानिये वित्त मंत्री ने क्या ऐलान किया?

निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट पेश किया. इसमें बिहार के लिए भी कई घोषणाएं हुईं हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Nirmala Sitharaman
निर्मला सीतारमण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 1, 2026 at 2:48 PM IST

पटना: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 को संसद में रखते हुए की बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि, टियर‑2 और टियर‑3 शहरों और मंदिरों वाले शहरों के विकास के लिए 5,000 करोड़, फार्मा और बायोटेक सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे. 7 हाई‑स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया. MSME ग्रोथ के लिए 10 हजार करोड़ दिए. आइये जानते है बिहार के लिए वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकला?

पटना में पानी के जहाजों की होगी मरम्मत: बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 5 साल में 20 नए वाटरवेज बनाए जाएंगे. नेशनल वाटरवे ओडिशा में बनाया जाएगा, ताकि खनिज संपन्न तालचेर और अंगूल को कनेक्ट किया जा सके, और कलिंगनगर को पारादीप पोर्ट से जोड़ा जा सके. इसके साथ ही शिप रिपेयर इकोसिस्टम (जहाजों की होगी मरम्मत) तैयार किया जाएगा. वाराणसी और पटना में इसके लिए विशेष सेंटर स्थापित किए जाएंगे.

बिहार को क्या-क्या मिला?: केंद्रीय बजट में सभी जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की घोषणा की गई है. साथ ही वाराणसी-सिलीगुड़ी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर से भी बिहार को फायदा होगा. वहीं, कैंसर समेत 7 गंभीर बीमारियों की दवाईयां सस्ती हो गईं हैं.

श्रवण कुमार ने किया स्वागत: बजट का स्वागत करते हुए बिहार सरकार के परिवहन और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि केंद्र का फैसला बहुत शानदार है. इसके लिए हम लोग बिहार की जनता और सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से स्वागत करते हैं. उन्होंने कहा कि पटना में मेट्रो की शुरुआत हुई है, उसी तरह से जल मेट्रो की भी जल्द शुरुआत होगी.

"अभी हाल ही में केरल में केंद्रीय पोर्ट परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. हम लोगों ने पानी के ऊपर चलने वाले जहाज को लेकर डिमांड की थी. साथ ही पटना से गंडक के माध्यम से नेपाल जाने का पटना से कोसी के माध्यम से नेपाल जाने का और पटना से बनारस तक परिवहन को लेकर प्रस्ताव दिया था और उस पर काम हो रहा है. जल्द ही इसका अच्छा परिणाम भी निकलेगा."- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार (ETV Bharat)

बिहार के लिए बजट में बहुत कुछ: श्रवण कुमार ने कहा बजट से पहले भी मांग पूरी की गई है. जिन क्षेत्रों में कमी है, बाढ़ से निजात पाने के लिए, सड़कों का जाल बिछाने के लिए, पर्यटन की सुविधा बढ़ाने के लिए, सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए पहले भी भारत सरकार ने बजट के माध्यम से मदद की है और इस बजट में भी ध्यान रखा गया है. बिहार में उद्योग के क्षेत्र में और खासकर बेटियों को पढ़ाने के लिए गर्ल्स हॉस्टल जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं, जो सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी बजट का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, 'देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा, 3 कर्तव्य के बारे में बताया. कई योजना दी गई है. हाई स्पीड रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मछली पालन, जल मार्ग के परियोजनाओं पर चर्चा हुई.'

